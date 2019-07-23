الصيدلية المركزية تسحب 12 نوعا من البدائل الغذائية كندية الصنع

Mardi 23 Juillet 2019
وات - قررت الصيدلية المركزية سحب 12 نوعا من البدائل الغذائية لوجود خلل في الجودة وعدم احترام المعايير المثلى في التصنيع، وفق منشور صدر عنها مؤخرا.
ويتم استخدام هذه البدائل كتعويض للأغذية، وهي مصنعة من طرف المخبر الكندي "كونسار فيتير نيتريسيون "konsar futur nutrition وموردة الى تونس من طرف شركة" بزنس سايلس آند برشاسينغ"، وتضم قائمتها مستحضرات غذائية.
وجاء في المنشور"أن عملية السحب تشمل جميع شحنات البدائل الغذائية من أنواع "فيتير نيترسيون"، مشيرا في المقابل، الى أنه سيتم اعادة تسويق نوعين آخرين من الأدوية ينتجهما مخبر الشركة الدولية للدواء "فارما كومباني"، وهما" ديوستور من عبوة 80 مغ و"ديوستور" من صنف 160 مغ".
كما أعلنت الصيدلية المركزية، من جهة اخرى، عن استئناف التزويد لقائمة تضم 7 أنواع أخرى من الأدوية شملت ديوكسين وفولينات الكلسيوم وفليكانيد بصنفية 50 و100 مغ وآلتبليز من نوع 50 مغ وتينستبليز وستريبتوكيناز، وهي مصنعة ب 7 مخابر من بينها سوفارما وآقيتان وايبر بيوتك وميلان ميداكل ساس.
ويتم استخدام هذه البدائل كتعويض للأغذية، وهي مصنعة من طرف المخبر الكندي "كونسار فيتير نيتريسيون "konsar futur nutrition وموردة الى تونس من طرف شركة" بزنس سايلس آند برشاسينغ"، وتضم قائمتها مستحضرات غذائية.
وجاء في المنشور"أن عملية السحب تشمل جميع شحنات البدائل الغذائية من أنواع "فيتير نيترسيون"، مشيرا في المقابل، الى أنه سيتم اعادة تسويق نوعين آخرين من الأدوية ينتجهما مخبر الشركة الدولية للدواء "فارما كومباني"، وهما" ديوستور من عبوة 80 مغ و"ديوستور" من صنف 160 مغ".
كما أعلنت الصيدلية المركزية، من جهة اخرى، عن استئناف التزويد لقائمة تضم 7 أنواع أخرى من الأدوية شملت ديوكسين وفولينات الكلسيوم وفليكانيد بصنفية 50 و100 مغ وآلتبليز من نوع 50 مغ وتينستبليز وستريبتوكيناز، وهي مصنعة ب 7 مخابر من بينها سوفارما وآقيتان وايبر بيوتك وميلان ميداكل ساس.
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Par:karimyousef (France )
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