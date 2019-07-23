يوم العلم استثنائيا خارج قصر قرطاج.

Mardi 23 Juillet 2019
باب نات - في غياب لرئيس الجمهورية يشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم على موكب يوم العلم بقصر المؤتمرات بالعاصمة حيث يتولى القاء خطابا بالمناسبة و تكريم ثلة من المتفوقين من التلاميذ و الطلبة و ينعقد يوم العلم هذه السنة استثنائيا خارج قصر قرطاج و في غياب رئيس الجمهورية.
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Par:karimyousef (France )
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