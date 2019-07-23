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يوم العلم استثنائيا خارج قصر قرطاج.

Mardi 23 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet 2019
باب نات - في غياب لرئيس الجمهورية يشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم على موكب يوم العلم بقصر المؤتمرات بالعاصمة حيث يتولى القاء خطابا بالمناسبة و تكريم ثلة من المتفوقين من التلاميذ و الطلبة و ينعقد يوم العلم هذه السنة استثنائيا خارج قصر قرطاج و في غياب رئيس الجمهورية.



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 186223

Afarit  (Tunisia)  |Mardi 23 Juillet 2019 à 12h 02m |           
أين السبسي؟
مؤكد أنه عاجز عجزا كليا وهذا يفترض تنحيته وتعويضه

MedTunisie  (Tunisia)  |Mardi 23 Juillet 2019 à 11h 34m |           
يوم العلم اصبح خارج قصر قرطاج و تركه للطرابلسية الجدد



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