يوم العلم استثنائيا خارج قصر قرطاج.

Mardi 23 Juillet 2019



باب نات

- في غياب لرئيس الجمهورية يشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم على موكب يوم العلم بقصر المؤتمرات بالعاصمة حيث يتولى القاء خطابا بالمناسبة و تكريم ثلة من المتفوقين من التلاميذ و الطلبة و ينعقد يوم العلم هذه السنة استثنائيا خارج قصر قرطاج و في غياب رئيس الجمهورية.