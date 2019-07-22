بطولة امم افريقيا للكرة الطائرة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره البوتسواني 3-صفر

Lundi 22 Juillet 2019



وات

- حقق المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة فوزه الثاني في منافسات بطولة امم افريقيا للعبة التي يحتضنها قصر الرياضة بالمنزه الى غاية 29 جويلية الجاري وذلك بالانتصار مساء اليوم الاثنين على منتخب بتسوانا بنتيجة 3-صفر في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى للبطولة.وفرض زملاء اللاعب حمزة نقة سيطرة كلية على مجريات اللقاء حيث جاءت تفاصيل النتيجة 25-14 و26-24 و25-6 .وكان المنتخب الجزائري قد تفوق على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3 -صفر في لقاء الجولة الثانية للمجموعة الاولى ضمن منافسات البطولة الافريقية للأمم -2019 الذي جرى في وقت سابق من مساء اليوم تفاصيله ( 19- 25, 19- 25, 16- 25).وخلال الجولة الاولى فازت تونس امام التشاد ( 3-0: 25-15 , 25- 11, 25- 11) وكونغو الديمقراطية على بستوانا ( 3-0: 25-11, 25- 18 و25-14).وكان منتخب الكونغو برازافيل تفوق على نظيره المغربي بنتيجة 1/3 ظهر اليوم الاثنين في في اطار الجولة الثانية (المجموعة 2).وجاءت تفاصيل الاشواط كالاتي 25/23 - 25/27 - 20/25 - 28/30 ولحساب نفس المجموعة فازت مصر اليوم على بورندي صفر/3 تفاصيلها 16/25 - 13/25- 13/25 المجموعة الاولى الجزائر - الكونغو الديمقراطية 3-صفر تونس - بوتسوانا 3-صفر المجموعة الثانية المغرب - الكونغو 1 - 3 مصر - بوروندي 3 - صفر نتائج مقابلات امس الاحد : المجموعة الاولى الكونغو الديمقراطية - بوتسوانا 3-صفر تونس - التشاد 3-صفر المجموعة الثانية الكامرون - الكونغو 3-صفر مصر - المغرب 3-1 .