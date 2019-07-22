بطولة العالم لكرة اليد اواسط (المجموعة 1) : المنتخب التونسي يتاهل الى ثمن النهائي في المركز الثالث

Lundi 22 Juillet 2019
وات - تاهل المنتخب التونسي للاواسط (دون 21 سنة) في كرة اليد الى الدور ثمن النهائي لبطولة العالم التي تحتضنها اسبانيا اثر انتصاره مساء اليوم الاثنين لحساب الجولة الخامسة (المجموعة 1) على نظيره الصربي بنتيجة 23/29 (الشوط الاول 14/17) .
وتحصل الظهير الايسر للفريق التونسي عزيز العايدي على جائزة افضل لاعب في هذه المباراة .
واحتل المنتخب التونسي في ختام تصفيات المجموعة الاولى المركز الثالث. وسيلاقي في الدور ثمن النهائي بعد غد الاربعاء (س 20) المنتخب السويدي .
وكان المنتخب الوطني التونسي تفوق مساء الاحد على نظيره الامريكي بنتيجة 30-21 (الشوط الاول 13-12) في اطار الجولة الرابعة.
كما فاز يوم السبت على نظيره الياباني 26-25 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى .
وانهزم المنتخب التونسي ضد اسبانيا 20-26 بعد خسارته في الجولة الاولى امام سلوفينيا 25-32 .
وتحصل الظهير الايسر للفريق التونسي عزيز العايدي على جائزة افضل لاعب في هذه المباراة .
واحتل المنتخب التونسي في ختام تصفيات المجموعة الاولى المركز الثالث. وسيلاقي في الدور ثمن النهائي بعد غد الاربعاء (س 20) المنتخب السويدي .
وكان المنتخب الوطني التونسي تفوق مساء الاحد على نظيره الامريكي بنتيجة 30-21 (الشوط الاول 13-12) في اطار الجولة الرابعة.
كما فاز يوم السبت على نظيره الياباني 26-25 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى .
وانهزم المنتخب التونسي ضد اسبانيا 20-26 بعد خسارته في الجولة الاولى امام سلوفينيا 25-32 .
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Par:kerker (France )
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