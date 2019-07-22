مونديال قطر 2022: تحديد موعد قرعة التصفيات الإفريقية

Lundi 22 Juillet 2019
وات - حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إجراء قرعة التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر .
وأعلن الاتحاد في بيان اليوم الاثنين أنه سيتم إجراء القرعة يوم 29 جويلية الجاري في القاهرة بحضور ممثلي المنتخبات التي ستشارك في دور التصفيات .
وسبق للاتحاد الافريقي ان كشف عن نظام التصفيات المؤهلة للمونديال حيث ستقام على 3 مراحل من أجل التعرف على المنتخبات (5) التي ستمثل القارة السمراء في المحفل العالمي .
وقرر "الكاف" إعفاء 26 منتخبًا من الدور التمهيدي وهس الفرق الأعلى في تصنيف "الفيفا" خلال الشهر الأخير الذي يسبق إجراء قرعة الدور التمهيدي .
وسيخوض 28 منتخبًا مباريات المرحلة الأولى بنظام الذهاب والإياب .
وفي المرحلة الثانية سينضم 14 منتخبًا التي نجحت في التأهل من الدور التمهيدي إلى 26 منتخبًا التي تم إعفاؤها ليصبح العدد 40 منتخبًا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات .
وفي المرحلة الثالثة الأخيرة سيتم تقسيم الـ 10 منتخبات التي تصدرت المجموعات إلى قسمين بحيث يكون هناك 5 فرق من أصحاب التصنيف الأعلى و 5 من أصحاب التصنيف الادنى وفقا للتصنيف العالمي وقتها .
وتجرى القرعة بحيث يلعب كل منتخب من الخمسة أصحاب التصنيف الأعلى مع آخر من الـ 5 أصحاب التصنيف الادنى .
وسيقام لقاء الذهاب على أرض صاحب التصنيف الادنى والاياب على أرض صاحب التصنيف الأعلى على أن يصعد الفائز إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر .
وأعلن الاتحاد في بيان اليوم الاثنين أنه سيتم إجراء القرعة يوم 29 جويلية الجاري في القاهرة بحضور ممثلي المنتخبات التي ستشارك في دور التصفيات .
وسبق للاتحاد الافريقي ان كشف عن نظام التصفيات المؤهلة للمونديال حيث ستقام على 3 مراحل من أجل التعرف على المنتخبات (5) التي ستمثل القارة السمراء في المحفل العالمي .
وقرر "الكاف" إعفاء 26 منتخبًا من الدور التمهيدي وهس الفرق الأعلى في تصنيف "الفيفا" خلال الشهر الأخير الذي يسبق إجراء قرعة الدور التمهيدي .
وسيخوض 28 منتخبًا مباريات المرحلة الأولى بنظام الذهاب والإياب .
وفي المرحلة الثانية سينضم 14 منتخبًا التي نجحت في التأهل من الدور التمهيدي إلى 26 منتخبًا التي تم إعفاؤها ليصبح العدد 40 منتخبًا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات .
وفي المرحلة الثالثة الأخيرة سيتم تقسيم الـ 10 منتخبات التي تصدرت المجموعات إلى قسمين بحيث يكون هناك 5 فرق من أصحاب التصنيف الأعلى و 5 من أصحاب التصنيف الادنى وفقا للتصنيف العالمي وقتها .
وتجرى القرعة بحيث يلعب كل منتخب من الخمسة أصحاب التصنيف الأعلى مع آخر من الـ 5 أصحاب التصنيف الادنى .
وسيقام لقاء الذهاب على أرض صاحب التصنيف الادنى والاياب على أرض صاحب التصنيف الأعلى على أن يصعد الفائز إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر .
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Par:Hassen (Tunisia )
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