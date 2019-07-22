مونديال قطر 2022: تحديد موعد قرعة التصفيات الإفريقية

Lundi 22 Juillet 2019



وات

- حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إجراء قرعة التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر .وأعلن الاتحاد في بيان اليوم الاثنين أنه سيتم إجراء القرعة يوم 29 جويلية الجاري في القاهرة بحضور ممثلي المنتخبات التي ستشارك في دور التصفيات .وسبق للاتحاد الافريقي ان كشف عن نظام التصفيات المؤهلة للمونديال حيث ستقام على 3 مراحل من أجل التعرف على المنتخبات (5) التي ستمثل القارة السمراء في المحفل العالمي .وقرر "الكاف" إعفاء 26 منتخبًا من الدور التمهيدي وهس الفرق الأعلى في تصنيف "الفيفا" خلال الشهر الأخير الذي يسبق إجراء قرعة الدور التمهيدي .وسيخوض 28 منتخبًا مباريات المرحلة الأولى بنظام الذهاب والإياب .وفي المرحلة الثانية سينضم 14 منتخبًا التي نجحت في التأهل من الدور التمهيدي إلى 26 منتخبًا التي تم إعفاؤها ليصبح العدد 40 منتخبًا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات .وفي المرحلة الثالثة الأخيرة سيتم تقسيم الـ 10 منتخبات التي تصدرت المجموعات إلى قسمين بحيث يكون هناك 5 فرق من أصحاب التصنيف الأعلى و 5 من أصحاب التصنيف الادنى وفقا للتصنيف العالمي وقتها .وتجرى القرعة بحيث يلعب كل منتخب من الخمسة أصحاب التصنيف الأعلى مع آخر من الـ 5 أصحاب التصنيف الادنى .وسيقام لقاء الذهاب على أرض صاحب التصنيف الادنى والاياب على أرض صاحب التصنيف الأعلى على أن يصعد الفائز إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر .