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وزارة الصناعة تتلقى عروضا من شركات عالمية لتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة الشمسية

Lundi 22 Juillet 2019

Lundi 22 Juillet 2019
وات - تلقت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عروضا للمشاريع الخمسة المتعلقة بانتاج 500 ميغواط من الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية الفولطاضوئية تحت نظام اللزمات موزعة على القيروان وقفصة وسيدي بوزيد وتوزر وتطاوين، بمعدل 8 عروض لكل مشروع.

وتقترح العروض المقدمة من شركات عالمية، وفق بلاغ أصدرته وزارة الصناعة، الإثنين، إلى اقتراح تعريفات لانتاج كيلواط/ساعة تراوحت بين 71،8 و84،1 مليم للكيلوواط / ساعة، وفق ما أفضت إليه النتائج الأولية لفتح العروض المالية في انتظار الفرز الفني لهذه العروض.
وأوضحت الوزارة أن التعريفة المقترحة لمشروع تطاوين (71،8 مليم للكيلواط/ساعة ما يعادل 2،44 سنت دولار أمريكي) من قبل شركة سكاتك النرويجية تعتبر الأدنى على المستوى الإفريقي ومن أفضل التعريفات على المستوى العالمي.


كما بينت الوزارة أن التعريفات المقترحة ستمكن من تخفيض كلفة إنتاج الكهرباء على الصعيد الوطني علاوة على تفادي توريد حوالي 5 بالمائة من استهلاك الغاز الطبيعي.
ومن المتوقع أن تدخل هذه المشاريع، المقدرة قيمتها الاستثمارية ب1200 مليون دينار، حيز الاستغلال ابتداء من سنة 2021.

يشار إلى أن تونس اعتمدت استراتيجية للانتقال الطاقي ترتكز إلى جملة من المحاور أبرزها التخفيض في الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة مقارنة بسنة 2010 والتشجيع على انتاج الطاقة البديلة ضمن ثلاثة أنظمة تتعلق بالانتاج الذاتي والتراخيص واللزمات.
ويهم البرنامج للفترة 2017 /2022 تركيز أكثر من 1800 ميغواط إضافية.

  
  
     
  
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