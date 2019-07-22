توقيع اتفاقيات هبة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1,5مليون اورو

Lundi 22 Juillet 2019
باب نات - في إطار تعزيز التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أشرف هشام بن أحمد وزير النقل صباح اليوم الاثنين22جويلية2019 على موكب توقيع ثلاث اتفاقيات، في شكل هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية وذلك بحضور وفد فرنسي يتقدمه سعادة سفير فرنسا بتونس أوليفي بوافر دارفور وJacques Le Gillon منسق التعاون الفرنسي التونسي بوزارة النقل الفرنسية والمدير العام لشركة RATP وممثل عن منظمة CODATU ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس وعدد من المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للشركات والمنشآت تحت الاشراف.
وتتعلق هذه الاتفاقيات:
- 1- المساعدة على تطوير التنظيم والاطار القانوني لقطاع النقل الحضري.
-2 - المرافقة في استغلال الشبكة الحديدية السريعة
3- تطوير الكفاءات والتكوين بشركة نقل تونس
وخلال كلمته أكد وزير النقل أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تطوير التنظيم والإطار المؤسساتي لقطاع النقل الحضري وإلى تنفيذ أولويات الإدارات في البرمجة الاستراتيجية ومواصلة تنفيذ مشروع الشبكة الحديدية السريعةRFR وتعزيز قدرات شركة نقل تونس في إدارة الاستغلال والربط بين شبكات الحافلات والمترو الخفيف والسلامة المروريةكما ثمن وزير النقل في ذات السياق التعاون الثنائي القائم بين البلدين في مجال امن وسلامة الطيران المدني.
وتتعلق هذه الاتفاقيات:
- 1- المساعدة على تطوير التنظيم والاطار القانوني لقطاع النقل الحضري.
-2 - المرافقة في استغلال الشبكة الحديدية السريعة
3- تطوير الكفاءات والتكوين بشركة نقل تونس
وخلال كلمته أكد وزير النقل أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تطوير التنظيم والإطار المؤسساتي لقطاع النقل الحضري وإلى تنفيذ أولويات الإدارات في البرمجة الاستراتيجية ومواصلة تنفيذ مشروع الشبكة الحديدية السريعةRFR وتعزيز قدرات شركة نقل تونس في إدارة الاستغلال والربط بين شبكات الحافلات والمترو الخفيف والسلامة المروريةكما ثمن وزير النقل في ذات السياق التعاون الثنائي القائم بين البلدين في مجال امن وسلامة الطيران المدني.
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Par:daghbaji (Tunisia )
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