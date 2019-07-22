القيروان: أعضاء قائمة الجبهة الشعبية يدخلون في اعتصام مفتوح بمقر الهئية الفرعية للانتخابات

Lundi 22 Juillet 2019



وات

- دخل أعضاء قائمة الجبهة الشعبية بالقيروان وعدد من انصارها في اعتصام مفتوح داخل مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان اليوم الاثنين على خلفيّة ملاحظة أوردتها الهيئة الفرعية في وصل القبول الوقتي للترشحات للانتخابات التشريعية تنص على وجود تشابه في اسم القائمة المترشحة مع قائمات أخرى لحزب مرخّص له قانونا.وأفاد عضو الجبهة الشعبية بالقيروان المنجي البراق في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان اعضاء قائمة الجبهة الشعبية بالقيروان كانوا أوّل المتقدمين منذ الثامنة صباحا لايداع ترشحاتهم بالهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات مضيفا انه بعد الانتهاء من مختلف مراحل التسجيل فوجئ أعضاء القائمة بهذه الملاحظة المدرجة بالوصل الوقتي.وأضاف أنّه لم يتم إدراج هذه الملاحظة في الوصولات التي تحصلت عليها القائمات المترشحة باسم الجبهة الشعبية بعدد من الدوائر الاخرى على غرار تونس وسوسة وبن عروس وأن ما حصل هو " اجتهاد شخصي من الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالقيروان لقبول " وفق تعبيره وأوضح أن قائمة الجبهة الشعبية بالقيروان تقدّمت بقائمة رئيسية تضم 9 عناصر يتراسها عضو مجلس الشعب في الدورة النيابية السابقة طارق البراق وتتكوّن من 5 رجال و4 نساء وقائمة تكميلية تضمّ نفس العدد والتركيبة، مشيرا إلى أن القائمتين تضمان مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية وتمثلان مختلف معتمديات الجهة وإلى أن أصغر عضو في القائمة يبلغ من العمر 24 سنة وأكبرها سنا 66 سنة وهو طارق البراق.ومن جانبه أكّد مصدر من الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان الهيئة انطلقت بداية من اليوم في فترة قبول الترشحات وأنه لن يتم البت في قبول أو رفض أي قائمة إلا بعد غلق باب الترشحات يوم 29 جويلية.وبشأن ما حصل مع القائمة المترشحة اوضح ذات المصدر انه تم منح القائمة المترشحة وصلا وقتيا قبل فترة البت تتضمن ملاحظة بوجود تشابه مع اسم حزب مكوّن قانونا ويحمل نفس الشعار والاسم.وأشار إلى أن الهيئة تعتمد في عملية التسجيل على قاعدة البيانات التابعة لرئاسة الحكومة والتي تضم قائمة الاحزاب المكونة قانونيا و أن كل الملاحظات التي يتضمنها الوصل الوقتي هي ملاحظات آلية ولا تخضع لأيّة اجتهادات شخصية.