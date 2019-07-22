دورة غستاد - مالك الجزيري يستهل مشاركته بملاقاة الاسباني خاومي مونار

Lundi 22 Juillet 2019



وات

- يستهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري مشاركته في دورة غستاد السويسرية التي تقام مبارياتها على ملاعب ترابية بمجموع جوائز مالية قدرها 140ر586 الف دولار بملاقاة الاسباني خاومي مونار يوم الثلاثاء.وكان مالك الجزيري خسر مركزين في التصنيف العالمي الجديد الصادر يوم الاثنين ليصبح في الصف 103 عالميا بينما يحتل منافسه الاسباني المركز 89 عالميا.