القصرين: استقالة أربعة أعضاء من المكتب الجهوي لحزب التيار الديمقراطي

Lundi 22 Juillet 2019
وات - قدّم أربعة أعضاء من المكتب الجهوي لحزب التيار الديمقراطي بالقصرين ، عشية اليوم الإثنين ، استقالتهم من الحزب بسبب ما اعتبروه إخلالات وخرقا للفانون الداخلي للحزب من قبل المكتب الجهوي وتجاهل المكتب السياسي للطعن المقدم من طرفهم حول المؤتمر الجهوي للتشريعات الملتئم مؤخرا بمدينة القصرين والذي سجّل عمليات تدليس وتحيّل وفق ما ذكرته به عضو المكتب الجهوي للتيار الديمقراطي بالقصرين التي قدمت اليوم إستقالتها حياة محمدي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة.
وأضافت محمدي أن الأعضاء الأربعة المستقيلين من الحزب هم كل من عبد الستار بوغديري وحياة محمدي و صالحة ميساوي ومحسن ميساوي ، لافتة إلى أنها انتمت إلى حزب التيار الديمقراطي باعتباره " حزبا نظيفا ويحارب الفساد " غير أنها لم تجد ذلك في المكتب الجهوي للحزب وفي المكتب السياسي للحزب الذي قدمت له رفقة الأعضاء الثلاثة المذكورين الأدلّة الكافية لعمليات التدليس والتحيل التي تمّت في المؤتمر الجهوي لكنه لم يتفاعل معهم فخيرت رفقة زملائها الانسحاب منه نهائيا، حسب قولها .
وأضافت محمدي أن الأعضاء الأربعة المستقيلين من الحزب هم كل من عبد الستار بوغديري وحياة محمدي و صالحة ميساوي ومحسن ميساوي ، لافتة إلى أنها انتمت إلى حزب التيار الديمقراطي باعتباره " حزبا نظيفا ويحارب الفساد " غير أنها لم تجد ذلك في المكتب الجهوي للحزب وفي المكتب السياسي للحزب الذي قدمت له رفقة الأعضاء الثلاثة المذكورين الأدلّة الكافية لعمليات التدليس والتحيل التي تمّت في المؤتمر الجهوي لكنه لم يتفاعل معهم فخيرت رفقة زملائها الانسحاب منه نهائيا، حسب قولها .
En continu
- 10:34 النهضة تزلق لكن لا تنكسر
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:19
|19:36
|16:16
|12:33
|05:17
|03:32
|
29°
|29°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|29°-24
|36°-24
|37°-25
|37°-25
|38°-26
Follow @babnet_Tunisie
(129 299) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 95 216) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 425) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 404) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 54 507) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 47 525) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 310) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 46 196) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 922) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 682) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 44 490) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 450) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 43 305) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 42 663) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 196) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 39 016) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 714) البيان الفضيحة..
( 37 546) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 36 788) الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكا
( 36 405) نقل جثمان المضيف السعودي الى بلده
Par:daghbaji (Tunisia )
Sur: الزبيدى: الطائرة العسكرية الليبية اضطرت للنزول بعد نفاذ الوقود، وكان من الصعب رصدها بالردارات المتوفرة للجيش