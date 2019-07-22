الدورة الاولى لمصيف الكتاب في منوبة

Lundi 22 Juillet 2019



وات

- حتى تكون المطالعة ممارسة ثقافية يومية ويظل الكتاب ملاذ الاطفال في العطلة وخير جليس لهم في أوقات فراغهم، اختارت المكتبة الجهوية بمنوبة شعار "كتابي ملاذي في عطلتي" للدورة الاولى من تظاهرة مصيف الكتاب التي أعطيت اشارة انطلاقها يوم الاثنين وتتواصل يومي الثلاثاء والأربعاء.المصيف الذي احتضنته ساحة السوق البلدي بوسط مدينة منوبة افتتح بعرض فرجوي للفرقة النحاسية للجمعية الثقافية للموسيقى بالبطان تلته ورشة للتعريف بالمواقع الاثرية بولاية منوبة ومعالمها الضاربة في القدم قدمتها المكتبة العمومية للبطان إحياء للتراث بالجهة وترسيخا لقيم الانتماء والاعتزاز بالموروث في فكر الناشئة.ونظمت المكتبة العمومية بدوار هيشر ورشة مطالعة موجهة تم خلالها توفير عدد من القصص والرويات الشيقة للاطفال تزامنت مع اشغال ورشة رسم انطلقت من سلسلة "مع كل حرف حكاية" .واختتمت فعاليات اليوم الاول من المصيف ب بورشة مطالعة حرة اثثتها المكتبة العمومية ببرج العامري بمجموعة اصدارات للاطفال بهدف مضاعفة شغفهم بالمطالعة كغذاء للعقول وسلوة للأنفس.وتتواصل فعاليات المصيف بمساهمة جميع المكتبات العمومية بالجهة ومشاركة عدد من الأطفال متضمنة أنشطة متنوعة تهدف الى الترغيب في المطالعة على غرار ورشات في الرسم وصناعة القصة والتنمية البشرية وبراعات يدوية ورسم وفق ما صرحت مديرة المكتب الجهوية بمنوبة ايناس الحكيمي لمراسلة "وات" بالجهة.وبالإضافة إلى هذه الأنشطة يحتضن المصيف مباريات ثقافية بين المشاركين وعروضا مسرحية للاطفال على غرار عرض "الكتاب والقناع" لجمعية أنوار المسرح بفوشانة وعروض تنشيطية فرجوية لتختتم الاربعاء فعاليات المصيف بتوزيع الجوائز على المتميزين في مختلف الورشات الى جانب إسناد جوائز تنشيطية للحث على القراءة.