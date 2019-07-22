نبيل بفون.. الهيئة ستنظر مع وزارة الماليّة في الإشكال الذي تعرّض له النائب زهير المغزاوي وفي مسألة استخلاص المنح العمومية عبر مبدأ التضامن

Lundi 22 Juillet 2019



وات

- قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، إنّ الهيئة ستنظر مع وزارة الماليّة في الإشكال الذي تعرّض له النائب بالبرلمان زهير المغزاوي، لدى تقديمه لترشّحه للانتخابات التشريعية القادمة بدائرة قبلّي، والمتمثّل في مطالبته بتسوية وضعيته بخصوص التمويل العمومي.وأعلن بفون، في تصريح إعلامي اليوم الاثنين، على هامش لقاء جهوي نظّمته الهيئة مع الأحزاب والمجتمع المدني، عن وجود مستجد لدى دائرة المحاسبات ووزارة المالية يتعلّق بخلاص المنح العمومية التي تمّ إسنادها سنة 2011 و2014 ، بالإستناد الى مبدأ التضامن بين كافّة الأعضاء الذين ترشّحوا عن القائمة، خلافا لما تمّ اعتماده في الانتخابات البلدية الماضية، والمتمثّل في إبراء ذمّة الشخص المعني بالترشح للانتخابات إذا استخلص منابه من الدين العمومي.وأوضح أنّ المغزاوي قدم ترشحه اليوم، إلا أن المنظومة الإعلامية طالبته بتسوية وضعه بخصوص التمويل العمومي وهو ما سيتم التثبت فيه لاحقا، مشيرا الى أنّ المغزاوي معفى من استرجاع منحة انتخابات 2014 نظرا الى أنّه كان قد تحصّل على أكثر من 16 بالمائة.بدوره أفاد النائب والأمين العام لحركة الشعب زهيّر المغزاوي، في تصريح ل (وات)، بأنّه تمّت مطالبته بتسوية وضعيته وارجاع الدين العمومي، في حين انّه لم يترشّح سنة 2011 عن أيّة قائمة، وأنه معفى من ارجاع منحة 2014 لاحرازه على 16 بالمائة من الأصوات وحصوله على مقعد بالبرلمان.