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الزبيدى: الطائرة العسكرية الليبية اضطرت للنزول بعد نفاذ الوقود، وكان من الصعب رصدها بالردارات المتوفرة للجيش

Lundi 22 Juillet 2019

Lundi 22 Juillet 2019
وات - أفاد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بأن الطائرة العسكرية الليبية التي نزلت في مدنين صباح اليوم الاثنين، كانت تقل حسب المعطيات الأولية شخصا واحدا برتبة عقيد تابع لحكومة الوفاق الوطني.

وأضاف الزبيدي خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة الأمن والدفاع (لجنة خاصة) في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، أن الطيار اضطر للنزول على الطريق المعبدة في مدنين بسبب نفاذ الوقود "الكيروزان"، وأنه يخضع حاليا للتحقيق مع تأمين الطائرة من قبل قوات الجيش الوطني.


ورجح إمكانية فرار قائد الطائرة من ليبيا خوفا من استهدافه، مؤكدا أنه لا نية للطيار لإيذاء تونس أو الاعتداء على أمنها، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة مزيد حماية الحدود التونسية.

وكشف وزير الدفاع أن الطائرة فرت من مطار الوطية الذي يبعد70 كلم على الحدود التونسية داخل التراب الليبي بين المنطقة الساحلية وجبل الأخضر، والذي كان محل صراع كبير بين الطرفين المتنازعين في ليبيا منذ أسابيع.

وأوضح أن الطائرة كانت تحلق على علو منخفض جدا تحت 600 أو 500 مترا ، وأنه من الصعب جدا رصدها بالردارات المتوفرة للمؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن رصد مثل هذه الطائرات التي بإمكانها التحليق على مستويات منخفضة جدا يتطلب رادارات خاصة لم يتسن للوزارة اقتناؤها أمام تكلفتها الباهضة والمقدرة ب 16 مليون دولار.

وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أكدت في بلاغ لها أنه تم التفطن إلى إختراق طائرة ليبية للمجال الجوي التونسي بمنطقة بني غزال جنوب مدنين وقد تم في الحين تفعيل منظومة الأهبة العمليّاتية لاعتراضها والتعرف عليها، غير أن هذه الطائرة اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين قبل الوصول إليها.
وأضافت أن طائرة عسكرية تونسية تدخلت على عين المكان وتبيّن أن هذه الطائرة المخترقة للمجال الجوي ،عسكرية ليبية من نوع L39 يقودها ضابط طيار برتبة عقيد الّذي أفاد في أولى تصريحاته أنه اضطر للهبوط بالتراب التونسي جراء عطب.

  
  
     
  
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8 de 8 commentaires pour l'article 186179

BABANETTOO  (France)  |Lundi 22 Juillet 2019 à 17h 59m |           
DEMISSION DEMISSION DEMISSION ...

AVIS A TOUS LES INTERNAUTES ... UNE CAMPAGNE EST NECESSAIRE POUR DEMIR CE MINISTRE DE SES FONCTIONS ...

faites véhiculer l'information ...

Goldabdo  ()  |Lundi 22 Juillet 2019 à 17h 57m |           
المطار يبعد 70 كم فقط ووفالها الكيروزان. الموتور الزرقاء متاع عزيز تعمل 70 كم من غير ما تعاود تصبلها الميلونج.

Kerker  (France)  |Lundi 22 Juillet 2019 à 17h 49m |           
La Tunisie est une terre de paix, de joie et de sagesse. D’ici peu de temps ces radars et ces armes vont perdre leurs efficacités. La guère des électrons et des ondes qui va prendre place.

Devil  (Germany)  |Lundi 22 Juillet 2019 à 17h 45m |           
Tu sers à quoi alors le clown?

Un discours dangereux venant d'une administration censée assurer la défense du pays...le silence est d'or des fois.
Tu t'es grillé sur ce coup mec

SecondReish  (Canada)  |Lundi 22 Juillet 2019 à 17h 22m |           
ميزانية رئاسة الجمهورية 142 مليار ميزانية وزارة الثقافة 300 مليار ماشية في دعم الخمج . بصراحة بعع

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 22 Juillet 2019 à 17h 20m |           
خبر مؤسف للغاية فتونس لا تمتلك رادارات لاعتراض طائرة خردة لحفتر وكان من الواجب أن يكون هذا التصريح سري للغاية في لجنة الدفاع بالبرلمان بعد أن تحولت الطائرات المسيرة في متناول المليشيات وحتى ترسانة السعودية الضخمة عجزت في التصدي لها .خطا فادح من وزير الدفاع يستوجب الاستقالة حالا .

BABANETTOO  (France)  |Lundi 22 Juillet 2019 à 17h 07m |           
C'est un message aux terroristes ...

Volez à basse altitude et tout se passera bien ... MAIS IL EST FOU CE MINISTRE à deux balles ...

BABANETTOO  (France)  |Lundi 22 Juillet 2019 à 17h 06m |           
Quelle HONTE ...

C'est un vrai clown ce ministre



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