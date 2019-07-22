يوسف الشاهد: المشاكل المتصلة بنقل الحبوب وتخزينها ستحل قبل موفى جويلية الجاري

Lundi 22 Juillet 2019
وات - قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الاثنين ، ان المشاكل المتصلة بنقل وتخزين الحبوب ستحل قبل موفى شهر جويلية الجاري" .
وشدد الشاهد ، في تصريح ادلي به للاعلاميين على هامش زيارته غير المعلنه الى ديوان الحبوب ، على ان انه خلافا للاخبار الرائجة لا توجد خسائر في كميات الحبوب التي تم حصادها ".
ولاحظ ان تونس سجلت سنة 2019 ثاني اعلى انتاج للحبوب منذ الاستقلال وان هذه الصابة ستدفع نحو تقليص التوريد واعادة التوازن للميزان التجاري وان الجهود تم تعبئتها لضمان عملية اجلاء الحبوب من مواقع الانتاج" .
وتشير التقديرات الى ان تونس ستنتج سنة 2019 زهاء 24 مليون قنطار وقد تم تجميع 11,3 مليون قنطار في حين لاتزال 2,5 مليون قنطار في الفضاءات المفتوحة بسبب ضعف الطاقة التخزينية واشكاليات تتصل بالنقل.
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واتخذت وزارة الفلاحة ، مساء السبت الماضي، حزمة إجراءات للحد من هذه المشاكل من بينها تشكيل خلية متابعة ووضع برنامج تدخلات واضح واعداد خارطة تدخل يومي تغطي 10 ايام .
وكلفت الوزارة الديوان الوطني للحبوب ببيع حصة الحبوب لشهري جويلية واوت 2018 للمطاحن من خلال اضافة 400 الف قنطار لتخزينها والدخول مباشرة في عملية الاجلاء.
وشدد الشاهد ، في تصريح ادلي به للاعلاميين على هامش زيارته غير المعلنه الى ديوان الحبوب ، على ان انه خلافا للاخبار الرائجة لا توجد خسائر في كميات الحبوب التي تم حصادها ".
ولاحظ ان تونس سجلت سنة 2019 ثاني اعلى انتاج للحبوب منذ الاستقلال وان هذه الصابة ستدفع نحو تقليص التوريد واعادة التوازن للميزان التجاري وان الجهود تم تعبئتها لضمان عملية اجلاء الحبوب من مواقع الانتاج" .
وتشير التقديرات الى ان تونس ستنتج سنة 2019 زهاء 24 مليون قنطار وقد تم تجميع 11,3 مليون قنطار في حين لاتزال 2,5 مليون قنطار في الفضاءات المفتوحة بسبب ضعف الطاقة التخزينية واشكاليات تتصل بالنقل.
اقرأ أيضا: شاحنات الجيش الوطني تشرع في إجلاء كميات الحبوب المجمعة بالهواء الطلق
واتخذت وزارة الفلاحة ، مساء السبت الماضي، حزمة إجراءات للحد من هذه المشاكل من بينها تشكيل خلية متابعة ووضع برنامج تدخلات واضح واعداد خارطة تدخل يومي تغطي 10 ايام .
وكلفت الوزارة الديوان الوطني للحبوب ببيع حصة الحبوب لشهري جويلية واوت 2018 للمطاحن من خلال اضافة 400 الف قنطار لتخزينها والدخول مباشرة في عملية الاجلاء.
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Par:BABANETTOO (France )
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