في الظهور الأول له بعد غياب 17 يوما، رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع ‎

Lundi 22 Juillet 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 22 جويلية 2019 بقصر قرطاج وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي.وصرّح عبد الكريم الزبيدي وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أنّ اللقاء مع رئيس الدولة استعرض الوضع الأمني بالبلاد وخاصّة على الحدود والجاهزية العليا لقواتنا بفضل التنسيق المستمرّ بين المؤسستين العسكرية والأمنية.كما مثّل اللقاء مناسبة قدّم خلالها وزير الدفاع الوطني عرضا حول الأنشطة التي أشرف عليها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني.وكانت وزارة الدفاع الوطني افادت انه تمّ صباح اليوم الاثنين في حدود الساعة السابعة والنصف التفطن إلى إختراق طائرة ليبية للمجال الجوي التونسي بمنطقة بني غزال جنوب مدنين وقد تم في الحين تفعيل منظومة الأهبة العمليّاتية لاعتراضها والتعرف عليها، غيرأن هذه الطائرة اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين قبل الوصول إليها.واضاف بلاغ وزارة الدفاع الوطني ان طائرة عسكرية تونسية تدخلت على عين المكان وتبيّن أن هذه الطائرة المخترقة للمجال الجوي ،عسكرية ليبية من نوع L39 يقودها ضابط طيار برتبة عقيد الّذي أفاد في أولى تصريحاته أنه اضطر للهبوط بالتراب التونسي جراء عطب.وقد أجريت الأبحاث الأولية بمنطقة الحرس الوطني بمدنين فيما سيتواصل البحث في الموضوع من قبل السلط القضائية العسكرية بحكم طبيعة الطائرة.ولا تزال الطائرة متواجدة بنفس المكان، وقد توافد عدد من المواطنين لمشاهدتها وفق ما عاينته مراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة.