لقاء وزير العدل بسفير هولندا بتونس

Lundi 22 Juillet 2019



باب نات

- استقبل وزير العدل محمد كريم الجموسي صباح اليوم سفير هولندا بتونس " أنتونيوس لانسينك"، وقد مثّل اللّقاء مناسبة للتباحث بشأن تقدّم التعاون القائم بين البلدين في المجال القانوني والقضائي وخاصة فيما يتعلق بتطوير برامج التأهيل في المنظومة السجنية بناء على تقدّم وتميّز التجربة الهولندية في المنظومة الجزائية والسجنية.كما تطرّق اللّقاء إلى ما يمكن تجسيده من برامج تعاون، إثر اللّقاء الذي جمع وزير العدل التونسي بنظيره الهولندي في فيفري الماضي وما تمّ التأكيد عليه بخصوص تعزيز التعاون في مجال تعصير إدارة القضاء وتحسين خدماته والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتطوير وسائل وتقنيات التصدي لها.