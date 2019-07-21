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الادارة الجهوية للصحة بنابل تقترح غلق نزل ومطعمين سياحيين ومطعم حانة لاحد النزل بعد حملة مراقبة صحية واسعة مساء السبت

Dimanche 21 Juillet 2019

Dimanche 21 Juillet 2019
وات - اقترحت الادارة الجهوية للصحة بنابل في اختتام حملة المراقبة الصحية الواسعة التي نظمتها، امس السبت، بالمناطق السياحية بالحمامات ونابل وسليمان وقليبية والهوارية، غلق نزل ومطعمين سياحيين ومطعم حانة تابع لاحد النزل وذلك بسبب انعدام شروط النظافة وحفظ الصحة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل في مجال سلامة الاغذية، وفق ما اعلنه اليوم مدير الصحة الوقائية بولاية نابل، عمر السليمي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.

وأشار السليمي الى انه تم في اطار هذه الحملة، التي انطلقت في حدود الساعة الخامسة من مساء السبت وتواصلت الى ساعة متأخرة من الليل، تفقد 43 نزل سياحي و 47 مطعم سياحي.


وأسفرت عمليات المراقبة عن حجز 142 كغ من المواد الغذائية المختلفة لعدم صلوحيتها للاستهلاك من بينها لحوم ومثلجات وغلال البحر إما بسبب عدم وجود التأشيرة القانونية للمواد أو انتهاء مدة الصلوحية أو عدم احترام درجات التجميد.

وأبرز السليمي، أنّ 8 فرق مراقبة صحية شاركت في تنفيذ هذه الحملة من بينها 5 فرق توزعت بمنطقتي نابل والحمامات، مبينا أنّه تمّ التّركيز في إطار الحملة على مراقبة احترام القوانين والقواعد الجاري بها العمل المتعلقة بالسلامة الصحية للأغذية.

وأشار الى انه سيتم بالاضافة الى اقتراح غلق المؤسسات المخالفة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشان المخالفين وفق التراتيب المعمول بها ومن بينها بالخصوص الخطايا المالية او قرارات غلق.

  
  
     
  
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