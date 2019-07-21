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على خلفية احداث مباراة الذهاب امام الوداد البيضاوي : الاتحاد الافريقي يفرض غرامة مالية بحق الترجي الرياضي التونسي

Dimanche 21 Juillet 2019

Dimanche 21 Juillet 2019
وات - فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد غرامة مالية على فريق الترجي الرياضي التونسي على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الفريق التونسي ومضيفه الوداد البيضاوي المغربي (1/1) .


وحسب ما جاء على الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم فقد قررت لجنة الإنضباط في حق الترجي الرياضي تبعا للتقارير الرسمية المتعلقة بالأحداث المذكورة :

عقوبة مالية قدرها 7,5 ألف دولار على خلفية استعمال الشماريخ

عقوبة مالية قدرها 7,5 ألف دولار على خلفية رمي المقذوفات وبالتالي فقد أصدرت لجنة الإنضباط استنادا على جملة التقارير المرفوعة إليها من قبل الرسميين المعينين من قبل الإتحاد الإفريقي عقوبة جملية قدرها 15 ألف دولار

  
  
     
  
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