دوري ابطال افريقيا: النجم يلاقي حافيا كوناكري في الدور التمهيدي والترجي معفى

Dimanche 21 Juillet 2019
وات - أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأحد قرعة الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا .
واكتفى "الكاف" بإعفاء 3 أندية فقط من المشاركة في دور ال 32 وهي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي .
ووضعت القرعة الممثل الثاني لكرة القدم التونسية النجم الساحلي في مواجهة فريق حافيا كوناكري الغيني.
وتقام مباراة الذهاب يوم 9 او 10 اوت القادم في غينيا في حين ستكون مباراة الاياب في اولمبي سوسة يوم 23 او 24 اوت .
وفي صورة ضمان تاهله سيواجه النجم في الدور السادس عشر اشانتي كوتوكو الغاني او كانو بيلارس النيجيري.
ولم يحسم "الكاف" قراراه بعد بخصوص بطل النسخة الأخيرة بين الوداد المغربي والترجى التونسى وهو ينتظر قرار محكمة التحكيم الدولى (تاس) لحسم هوية الفريق المتوج باللقب أو تنفيذ قراره السابق بإعادة المباراة النهائية على ارضية ملعب محايد .
وباعفاء 3 أندية تبقى 58 فريقًا في هذه المسابقة وستخوض مباريات ذهاب وإياب ليتأهل منها 29 فريقًا إضافة إلى الثلاثي المعفى من الدور الأول ليصبح عدد الفرق 32 فريقًا .
واكتفى "الكاف" بإعفاء 3 أندية فقط من المشاركة في دور ال 32 وهي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي .
ووضعت القرعة الممثل الثاني لكرة القدم التونسية النجم الساحلي في مواجهة فريق حافيا كوناكري الغيني.
وتقام مباراة الذهاب يوم 9 او 10 اوت القادم في غينيا في حين ستكون مباراة الاياب في اولمبي سوسة يوم 23 او 24 اوت .
وفي صورة ضمان تاهله سيواجه النجم في الدور السادس عشر اشانتي كوتوكو الغاني او كانو بيلارس النيجيري.
ولم يحسم "الكاف" قراراه بعد بخصوص بطل النسخة الأخيرة بين الوداد المغربي والترجى التونسى وهو ينتظر قرار محكمة التحكيم الدولى (تاس) لحسم هوية الفريق المتوج باللقب أو تنفيذ قراره السابق بإعادة المباراة النهائية على ارضية ملعب محايد .
وباعفاء 3 أندية تبقى 58 فريقًا في هذه المسابقة وستخوض مباريات ذهاب وإياب ليتأهل منها 29 فريقًا إضافة إلى الثلاثي المعفى من الدور الأول ليصبح عدد الفرق 32 فريقًا .
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