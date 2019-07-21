بطولة العالم لكرة اليد للاواسط : المنتخب التونسي يفوز على نظيره الامريكي 30-23

Dimanche 21 Juillet 2019



وات

- فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للاواسط (اقل من 21 سنة) مساء اليوم الاحد على نظيره الامريكي بنتيجة 30-21 (الشوط الاول 13-12) في اطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة العالم التي تحتضنها اسبانيا .وحقق المنتخب التونسي فوزه الاول يوم امس السبت على نظيره الياباني 26-25 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى .وكان المنتخب التونسي انهزم اول امس ضد اسبانيا 20-26 بعد خسارته في الجولة الاولى امام سلوفينيا 25-32 .ويختتم المنتخب التونسي مقابلاته في الدور الاول بمواجهة نظيره الصربي يوم غد الاثنين.