Radio Babnet Tunisie On Air: Nadem Ghazali - Ya sa7ebi  

بطولة العالم لكرة اليد للاواسط : المنتخب التونسي يفوز على نظيره الامريكي 30-23

Dimanche 21 Juillet 2019

Dimanche 21 Juillet 2019
وات - فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للاواسط (اقل من 21 سنة) مساء اليوم الاحد على نظيره الامريكي بنتيجة 30-21 (الشوط الاول 13-12) في اطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة العالم التي تحتضنها اسبانيا .

وحقق المنتخب التونسي فوزه الاول يوم امس السبت على نظيره الياباني 26-25 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى .
وكان المنتخب التونسي انهزم اول امس ضد اسبانيا 20-26 بعد خسارته في الجولة الاولى امام سلوفينيا 25-32 .

ويختتم المنتخب التونسي مقابلاته في الدور الاول بمواجهة نظيره الصربي يوم غد الاثنين.

  
  
     
  
cadre-fe5bf3dc4bd2459f8e2915597da02be7-2019-07-21 20:34:11






0 de 0 commentaires pour l'article 186137



En continu

الأحد 21 جويلية 2019 | 18 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:20 19:37 16:16 12:33 05:16 03:30
27°
 27° % 65 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
27°-2234°-2436°-2437°-2536°-24
  • Avoirs en devises
    15937,6

  • (19 juill)
  • Jours d'importation
    89
  •              1 € = 3,22640 DT        1$ =2,87050 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juill)   937,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563743554|186137 639|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires