بطولة العالم لكرة اليد للاواسط : المنتخب التونسي يفوز على نظيره الامريكي 30-23

Dimanche 21 Juillet 2019
وات - فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للاواسط (اقل من 21 سنة) مساء اليوم الاحد على نظيره الامريكي بنتيجة 30-21 (الشوط الاول 13-12) في اطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة العالم التي تحتضنها اسبانيا .
وحقق المنتخب التونسي فوزه الاول يوم امس السبت على نظيره الياباني 26-25 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى .
وكان المنتخب التونسي انهزم اول امس ضد اسبانيا 20-26 بعد خسارته في الجولة الاولى امام سلوفينيا 25-32 .
ويختتم المنتخب التونسي مقابلاته في الدور الاول بمواجهة نظيره الصربي يوم غد الاثنين.
وحقق المنتخب التونسي فوزه الاول يوم امس السبت على نظيره الياباني 26-25 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى .
وكان المنتخب التونسي انهزم اول امس ضد اسبانيا 20-26 بعد خسارته في الجولة الاولى امام سلوفينيا 25-32 .
ويختتم المنتخب التونسي مقابلاته في الدور الاول بمواجهة نظيره الصربي يوم غد الاثنين.
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Par:mandhouj (France )
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