كاس الاتحاد الافريقي: بنقردان يلاقي امارات يونايتد والصفاقسي يتبارى مع المتاهل من بارادو الجزائري وكاسمار الغيني

Dimanche 21 Juillet 2019



وات

- سيلاقي فريق اتحاد بنقردان في الدور التمهيدي الاول لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم نادي امارات يونايتد من جنوب السودان.وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم 9 او 10 او 11 اوت المقبل على ان تجري مقابلة الاياب يوم 23 او 24 او 25 اوت .ومن جهته سيتبارى النادي الصفاقي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في كاس "الكاف" في الدور التمهيدي الثاني مع المتاهل من مباراة بارادو الجزائري و كاسمار الغيني.ويلعب الصفاقسي لقاء الذهاب خارج ارضه والاياب في ملعب الطيب المهيري بصفاقس .وتجري مقابلات الدور التمهيدي الثاني في شهر سبتمبر .