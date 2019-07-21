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كاس الاتحاد الافريقي: بنقردان يلاقي امارات يونايتد والصفاقسي يتبارى مع المتاهل من بارادو الجزائري وكاسمار الغيني

Dimanche 21 Juillet 2019

Dimanche 21 Juillet 2019
وات - سيلاقي فريق اتحاد بنقردان في الدور التمهيدي الاول لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم نادي امارات يونايتد من جنوب السودان.
وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم 9 او 10 او 11 اوت المقبل على ان تجري مقابلة الاياب يوم 23 او 24 او 25 اوت .

ومن جهته سيتبارى النادي الصفاقي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في كاس "الكاف" في الدور التمهيدي الثاني مع المتاهل من مباراة بارادو الجزائري و كاسمار الغيني.

ويلعب الصفاقسي لقاء الذهاب خارج ارضه والاياب في ملعب الطيب المهيري بصفاقس .
وتجري مقابلات الدور التمهيدي الثاني في شهر سبتمبر .

  
  
     
  
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