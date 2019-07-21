القيادي بحركة نداء تونس محمد بن صوف يعلن إستقالته من الحزب ومن جميع هياكله

Dimanche 21 Juillet 2019



وات

- أعلن القيادي بحركة نداء تونس محمد بن صوف، اليوم الأحد، عن استقالته من الحزب ومن جميع هياكله، بما في ذلك كتلته البرلمانية بمجلس نواب الشعب، مؤكدا أنه لم يكن يوما معنيا بمخرجات المؤتمرين المنعقدين من قبل شقي الحزب، في إشارة إلى شق المنستير لحافظ قايد السبسي وشق الحمامات لسفيان طوبال.وأفاد بن صوف في تصريح ل (وات)، بأنه رغم الإنتكاسة التي يشهدها الحزب بسبب تدهور العلاقات بين قيادييه، إلا أنه خير عدم الإنحياز الى أي شق، وحرص على مواصلة العمل داخل أطر الحزب والدفاع عن برنامجه، مبينا أنه بعد مؤتمري المنستير والحمامات بذل قصارى جهوده لرأب الصدع وتجميع الشقين في محاولة لحل الخلافات وإعادة تجميع العائلية الندائية إلا أن جهوده باءت بالفشل، على حد قوله.وأضاف أنه سيواصل الإضطلاع بمهامه كنائب مستقل بمجلس نواب الشعب، إلى غاية إنتهاء العهدة البرلمانية الحالية، مشددا على أن قرار إستقالته من الحزب ومن جميع هياكله بات ولا رجعة فيه، ونابع من قناعته بأنه أصبح عاجزا عن تقديم الإضافة للحزب.يشار إلى أنه انبثق عن مؤتمر حركة نداء تونس المنعقد في مدينة الحمامات (شق سفيان طوبال) تكليف محمد بن صوف بخطة أمين عام مساعد مكلف بالتونسيين بالخارج، في حين تم تكليفه في أعقاب مؤتمر الحركة المنعقد بمدينة المنستير (شق حافظ قايد السبسي) بخطة أمين عام مساعد مكلف بالعلاقة مع الحكومة.