Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Isma3ouni  

سيدى بوزيد ..اصابة 12 عاملا في القطاع الفلاحي أغلبهم من النساء في حادث مرور

Dimanche 21 Juillet 2019

Dimanche 21 Juillet 2019
وات - - تعرض اليوم الأحد عدد من العاملين في القطاع الفلاحي الي حادث مرور أسفر عن إصابة 12 عامل وعاملة، وفق ما أفاد الناظر بالمستشفى الجهوي محسن زعفوري في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة.
وبين الزعفوري أن المستشفى استقبل 12 مصابا أغلبهم من النساء ( 10 نساء وطفل ورجل) حالاتهم الحالية مستقرة ، وهم بصدد تقلى الإسعافات الأولية في المستشفى.
ومن جانبه أفاد معتمد السبالة زياد الدرباسية بأن العملة من "دوار البلاهدية" كانوا بصدد ركوب الشاحنة وصدمتهم سيارة تهريب في منطقة "الزعافرية".


  
  
     
  
cadre-914c616dd26b6b037015a29538e6a1ab-2019-07-21 12:08:54






0 de 0 commentaires pour l'article 186121



En continu

الأحد 21 جويلية 2019 | 18 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:20 19:37 16:16 12:33 05:16 03:30
32°
 36° % 40 :الرطــوبة
تونــس 24°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
36°-2435°-2335°-2436°-2538°-27
  • Avoirs en devises
    15937,6

  • (19 juill)
  • Jours d'importation
    89
  •              1 € = 3,22640 DT        1$ =2,87050 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juill)   937,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563710568|186121 398|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires