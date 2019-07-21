سيدى بوزيد ..اصابة 12 عاملا في القطاع الفلاحي أغلبهم من النساء في حادث مرور

Dimanche 21 Juillet 2019
وات - - تعرض اليوم الأحد عدد من العاملين في القطاع الفلاحي الي حادث مرور أسفر عن إصابة 12 عامل وعاملة، وفق ما أفاد الناظر بالمستشفى الجهوي محسن زعفوري في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة.
وبين الزعفوري أن المستشفى استقبل 12 مصابا أغلبهم من النساء ( 10 نساء وطفل ورجل) حالاتهم الحالية مستقرة ، وهم بصدد تقلى الإسعافات الأولية في المستشفى.
ومن جانبه أفاد معتمد السبالة زياد الدرباسية بأن العملة من "دوار البلاهدية" كانوا بصدد ركوب الشاحنة وصدمتهم سيارة تهريب في منطقة "الزعافرية".
وبين الزعفوري أن المستشفى استقبل 12 مصابا أغلبهم من النساء ( 10 نساء وطفل ورجل) حالاتهم الحالية مستقرة ، وهم بصدد تقلى الإسعافات الأولية في المستشفى.
ومن جانبه أفاد معتمد السبالة زياد الدرباسية بأن العملة من "دوار البلاهدية" كانوا بصدد ركوب الشاحنة وصدمتهم سيارة تهريب في منطقة "الزعافرية".
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Par:keyser3050 (France )
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