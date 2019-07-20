النهضة ترشح الغنوشي لترأس قائمة الحزب في الدائرة الانتخابية تونس1

Samedi 20 Juillet 2019



وات

- قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، ان المكتب التنفيذي للحركة، قرّر ترشيح رئيسها، راشد الغنوشي، لترأس قائمة الحزب عن الدائرة الانتخابية بتونس 1 لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة والمقرر اجرائها في السادس من أكتوبر المقبل.واضاف الخميري في تصريح لوكالة (وات) ان المكتب التنفيذي اختتم اشغاله بعد اجتماعات متواصلة انطلقت منذ أول أمس الخميس ،صادق على مختلف القائمات المترشحة لهذه الانتخابات في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.وأوضح الناطق الرسمي، أن عملية المصادقة على هذه القائمات "تطلبت جهدا استثنائيا" وتم فيها "تقدير المصالح الوطنية و الحزبية لاقرار تلك القائمات"،حسب تعبيره، مضيفا أن من ضمن القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي (78 عاما) لترأس قائمة الحزب المترشحة عن الدائرة الانتخابية لتونس 1 .وحسب الخميري، من المنتظر أن تقدم مختلف هذه القائمات المترشحة الى هيئة الانتخابات وهيئاتها الفرعية في تونس وخارجها بداية الاسبوع المقبل.وكان المكتب التنفيذي لحزب النهضة قد دعا في بيان أصدره في وقت سابق اليوم السبت، مختلف هياكل الحركة ومناضليها إلى العمل على تجاوز كل تداعيات تشكيل القائمات الانتخابية للحزب وحسن الاستعداد للانطلاق في تقديمها بمختلف الدوائر الانتخابيّة.كما جاء في البيان تفهم المكتب التنفيذي لكل التفاعلات وردود الأفعال التي رافقت الاعلان الأولي عن أعضاء قائمات الحزب وهو ما يعكس مكانة الخيار الديمقراطي في مختلف فضاءات الحزب"، مؤكدا حرصه الشديد على التفاعل الإيجابي مع كل الملاحظات والتوصيات .