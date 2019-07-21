المنستير : 11 عرضا متنوعا في الدورة الثالثة لمهرجان بنّان للثقافة والفنون والتسوق

Dimanche 21 Juillet 2019



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- برمجت جمعية المهرجان ببناّن من ولاية المنستير 11 عرضا متنوعا في الدورة الثالثة لمهرجان بنان للثقافة والفنون والتسوّق الذي تنظّمه الجمعية بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير من 26 جويلية الجاري إلى 16 أوت 2019 وفق ما أفاد اليوم منصور سعيد مدير المهرجان خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر بلدية بنّان .تنطلق فعاليات المهرجان يوم الجمعة 26 جويلية الجاري بكرنفال بمشاركة ماجورات قصر هلال والدمى العملاقة للجمعية الأورو-متوسطية للثقافة والفنون على الساعة السادسة مساء من مفترق المدخل الشمالي لمدينة بنان المودي لمدينة سوسة في اتجاه وسط المدينة وصولا إلى المسرح الصيفي ببنان.ويواكب الجمهور في سهرة السبت 27 جويلية الجاري حفل "أنا التونسية 2" ل"نادي الغناء هي للنساء" بتونس بقيادة رحمة بن حفانة مع عرض للأزياء التقليدية، ويوم الإثنين 29 جويلية سهرة مع الفنّان سمير لوصيف، والأربعاء 31 جويلية مسرحية "بين قوسين" من إخراج المسرحي سفيان الداهش، ويوم الخميس 1 أوت 2019 مع حفل الراب مع الثلاثي " بسيكو- ام، وناركو ولينكو" ، والسبت 3 أوت مع عرض مسرحية "ولد أمو" من إخراج الصادق حلواس مع المسرحية نعيمة الجاني.وبرمجت هيئة المهرجات لأوّل مرّة سهرة مع السينما يوم الخميس 8 أوت عرض الفلم التونسي "في عينيا" للمخرج نجيب بلقاضي، والاثنين 12أوت العرض الصوفي "الخلة" للفنّان أحمد زيتون.ويختتم المهرجان بعرض موسيقي لمجلس زرياب بقيادة محرز العبيدي.وخصصت هيئة المهرجان سهرتين للأطفال مقابل سهرة واحدة خلال الدورة الفارطة حيث يواكب الأطفال مساء الأحد 4 أوت العرض التنشيطي "االتاكسي الثقافي" من إنتاج جمعية نجوم للتنشيط الثقافي والمسرحي ومساء الجمعة 9 أوت 2019 العرض المسرحي "قلعة دجدوجة" للمخرج بوراوي ركباني ثم مسرحية "الخربة" للمخرج المسرحي سليم عمر من إنتاج جمعية المهرجان ببنان وذلك ضمن تشجيع المواهب الشبابية والإنتاج الثقافي المحلي ببنان.ويشمل البرنامج الموازي للعروض الموسيقية والمسرحية والسينمائية تنظيم هيئة المهرجان بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير يوم الأحد 28 جويلية الجاري ندوة حول اصلاح التعليم ومقابلة في كرة القدم يوم الإثنين 5 أوت بين قدماء النجم الرياضي الساحلي وقدماء البعث الرياضي البناني مع الاحتفاء بالكأس العربية.تنظم جمعية المهرجان ببنان بالتعاون مع جمعية منتدى الحوار الحضاري ببنان يوم الثلاثاء 6 أوت محاضرة بعنوان "الحب في القرآن دافعا للإبداع" مع الأستاذ محسن التليلي وبالتعاون مع جمعية قدماء مدرسة 20 مارس ببنان سهرة فلكية يوم الأربعاء 14 أوت.كما تنظم هيئة المهرجان بالتعاون مع الحماية المدنية بقصر هلال بولاية المنستير وجمعية فينيكس ببنان يوم 7 أوت دورة تكوينية حول الإسعافات الأولية ويوم الأحد 18 أوت يوميا صحيا مفتوحا بالتعاون مع الوحدة الصحية بقصيبة المديوني في السوق الأسبوعية ببنان وفي فضاء المدرسة الإعدادية ببنان.وبشأن الجهات الداعمة للمهرجان، أوضح مدير المهرجان أنّهم إلى حدّ الآن لا يعرفون قيمة الدعم الذي سيحصلون عليه و"هناك مجرد وعود" مقدرا قيمة العروض خلال الدورة الثالثة لمهرجان بنان ب 35 ألف دينار.وأكد منصور سعيد أنّ المهرجان له مشكل فضاء باعتبار أنّ المسرح الصيفي لا يتسع إلى أكثر من 600 شخص وبالتالي لا يمكنهم استضافة عروض تسمح لهم بتوفير مداخيل للجمعية، مشيرا إلى أنّ العروض متنوعة وتستجيب لمخالف الأذواق علاوة على إضافة سهرة ثانية للأطفال تلبية لرغبة الأهالي.