المنتدى النقابي لاتحاد الشغل ينعقد نهاية شهر سبتمبر المقبل ( بوعلي المباركي)

Dimanche 21 Juillet 2019



وات

- ينعقد المنتدى النقابي للاتحاد العام التونسي للشغل، نهاية شهر سبتمبر المقبل، لتدراس واقع القضايا والمستجدات الوطنية ودعم التكوين وتجويد الأداء النقابي بالمنظمة الشغيلة، وفق ما أفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي.وأضاف المباركي في تصريح أدلى به لـ (وات)، أنه من المنتظر أن يحضر المنتدى أكثر من 250 مشاركا، موضحا أن انعقاد المنتدى يمثل تطبيقا لبنود مؤتمر لاتحاد الشغل الأخير.وقال إنه " تم إقرار إحداث المنتدى ليعوض الجامعة النقابية للمنظمة" مشيرا إلى أنه سيتيح المجال إلى فتح النقاش حول كبريات القضايا ذات الاهتمام الوطني والعمالي في تونس.ويأتي إعلان تنظيم المنتدى تزامنا مع اهتمام المنظمة الشغيلة بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، بعدما أعلنت اعتزامها طرح برنامجها الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالانتخابات.وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أكد الخميس الفارط ، أن الهيئة الادارية الوطنية الاتحاد العام التونسي للشغل ستنعقد مجددا في غضون الأسبوعين المقبلين، للمصادقة على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالمنظمة استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.وأكد الطبوبي في تصريح اعلامي عقب انعقاد الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد آنذاك، أنه سيتم اثر المصادقة على هذا البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد إحالته على الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني ونشره إلى عموم المواطنين من الناخبين.وقال إن " الاتحاد من خلال طرح برنامجه لن يكون قوة منافسة في الانتخابات بل اختار أن يكون قوة اقتراح من خلال المضامين التي سيتناولها برنامجه الاقتصادي والاجتماعي"، مشيرا إلى أن دعم الاتحاد من عدمه لأي مرشح أو أي جهة انتخابية لن يكون من منطلق القبول أو إدعاء تبني برنامج الاتحاد بل من منطلق المبادئ التي يؤمن بها الاتحاد.