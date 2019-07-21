المنتدى النقابي لاتحاد الشغل ينعقد نهاية شهر سبتمبر المقبل ( بوعلي المباركي)

Dimanche 21 Juillet 2019
وات - ينعقد المنتدى النقابي للاتحاد العام التونسي للشغل، نهاية شهر سبتمبر المقبل، لتدراس واقع القضايا والمستجدات الوطنية ودعم التكوين وتجويد الأداء النقابي بالمنظمة الشغيلة، وفق ما أفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي.
وأضاف المباركي في تصريح أدلى به لـ (وات)، أنه من المنتظر أن يحضر المنتدى أكثر من 250 مشاركا، موضحا أن انعقاد المنتدى يمثل تطبيقا لبنود مؤتمر لاتحاد الشغل الأخير.
وقال إنه " تم إقرار إحداث المنتدى ليعوض الجامعة النقابية للمنظمة" مشيرا إلى أنه سيتيح المجال إلى فتح النقاش حول كبريات القضايا ذات الاهتمام الوطني والعمالي في تونس.
ويأتي إعلان تنظيم المنتدى تزامنا مع اهتمام المنظمة الشغيلة بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، بعدما أعلنت اعتزامها طرح برنامجها الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالانتخابات.
وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أكد الخميس الفارط ، أن الهيئة الادارية الوطنية الاتحاد العام التونسي للشغل ستنعقد مجددا في غضون الأسبوعين المقبلين، للمصادقة على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالمنظمة استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وأكد الطبوبي في تصريح اعلامي عقب انعقاد الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد آنذاك، أنه سيتم اثر المصادقة على هذا البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد إحالته على الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني ونشره إلى عموم المواطنين من الناخبين.
وقال إن " الاتحاد من خلال طرح برنامجه لن يكون قوة منافسة في الانتخابات بل اختار أن يكون قوة اقتراح من خلال المضامين التي سيتناولها برنامجه الاقتصادي والاجتماعي"، مشيرا إلى أن دعم الاتحاد من عدمه لأي مرشح أو أي جهة انتخابية لن يكون من منطلق القبول أو إدعاء تبني برنامج الاتحاد بل من منطلق المبادئ التي يؤمن بها الاتحاد.
وأضاف المباركي في تصريح أدلى به لـ (وات)، أنه من المنتظر أن يحضر المنتدى أكثر من 250 مشاركا، موضحا أن انعقاد المنتدى يمثل تطبيقا لبنود مؤتمر لاتحاد الشغل الأخير.
وقال إنه " تم إقرار إحداث المنتدى ليعوض الجامعة النقابية للمنظمة" مشيرا إلى أنه سيتيح المجال إلى فتح النقاش حول كبريات القضايا ذات الاهتمام الوطني والعمالي في تونس.
ويأتي إعلان تنظيم المنتدى تزامنا مع اهتمام المنظمة الشغيلة بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، بعدما أعلنت اعتزامها طرح برنامجها الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالانتخابات.
وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أكد الخميس الفارط ، أن الهيئة الادارية الوطنية الاتحاد العام التونسي للشغل ستنعقد مجددا في غضون الأسبوعين المقبلين، للمصادقة على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالمنظمة استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وأكد الطبوبي في تصريح اعلامي عقب انعقاد الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد آنذاك، أنه سيتم اثر المصادقة على هذا البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد إحالته على الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني ونشره إلى عموم المواطنين من الناخبين.
وقال إن " الاتحاد من خلال طرح برنامجه لن يكون قوة منافسة في الانتخابات بل اختار أن يكون قوة اقتراح من خلال المضامين التي سيتناولها برنامجه الاقتصادي والاجتماعي"، مشيرا إلى أن دعم الاتحاد من عدمه لأي مرشح أو أي جهة انتخابية لن يكون من منطلق القبول أو إدعاء تبني برنامج الاتحاد بل من منطلق المبادئ التي يؤمن بها الاتحاد.
En continu
- Hier 23:48 النهضة والهجرة نحو الوسط
- Hier 22:18 لا داعي للجزع الوضع تحت السيطرة..
- Hier 21:07 حافظ: الرئيس لا يتعرض الى ضغوط من عائلته
- Hier 16:45 صورة اليوم: الجزائر وتونس بلد واحد وشعب واحد
- Hier 16:03 سي الباجي : شكرا و الف شكر
- Hier 13:29 كتاب: أنا حَنّبعل.. يوميات قائد
- Hier 11:22 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 09:15 حافظ ... صاحب الطابع..
- Hier 08:25 سوسة: نحو تأجيل الدورة 60 لكرنفال أوسو
- Hier 23:07 السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:20
|19:37
|16:16
|12:33
|05:16
|03:30
|
29°
|38°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|38°-24
|35°-23
|35°-24
|36°-25
|38°-27
Follow @babnet_Tunisie
(129 195) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 94 923) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 382) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 347) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 47 470) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 139) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 896) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 436) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 460) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 43 427) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 655) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 42 610) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 308) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 38 996) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 685) البيان الفضيحة..
( 37 508) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 36 764) بحركة بهلوانية، خميس قسيلة يوجه رس
( 36 754) الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكا
( 36 378) نقل جثمان المضيف السعودي الى بلده
( 35 561) ماهر زيد لبسمة الخلفاوي : سيّب علي
Par:karimyousef (France )
Sur:الجزائر.. الرئيس المؤقت يمنح ''محاربي الصحراء'' أعلى وسام وطني