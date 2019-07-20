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تزويد بعض احياء معتمدية قفصة الجنوبية بماء الشرب بذاية من مساء الاحد

Samedi 20 Juillet 2019

Samedi 20 Juillet 2019
وات - ينتظر ان يتم استئناف تزويد بأحياء "بن يونس" و"الكومبتان" و"النهوض" و"القوافل" و"الدقلة" من معتمدية قفصة الجنوبية، بالماء الصالح للشرب تدريجيا على الساعة الثامنة من مساء غد الأحد 21 جويلية 2019، وفق بلاغ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "صوناد"، السبت.

وتتولى مصالح الشركة القيام بأشغال لإصلاح عطب طرأ، صباح اليوم السبت، على مضخّة البئر العميقة "فم المعزة 6" والذي أدّى الى تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالأحياء المذكورة آنفا (بن يونس والكومبتان والنهوض والقوافل والدقلة).


  
  
     
  
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