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افروكان لكرة السلة - فوز المنتخب التونسي على نظيره الغيني 77-58

Samedi 20 Juillet 2019

Samedi 20 Juillet 2019
وات - فاز المنتخب التونسي لكرة السلة على نظيره الغيني في الجولة الاولى من الدور الاول ( المجموعة الرابعة) من بطولة افريقيا لكرة السلة ( ال?فروكان ) بنتيجة 58/77 .

ويلاقي المتخب الوطني صباح غد ( 09 و30د) نظيره المصري ويشارك المنتخب الوطني في هذه الدورة بفريق متكون من مزيج من لاعبي منتخب أقل من 23 عاما و المنتخب الثاني ، تحت إدارة أمين رزي?.


ويذكر انه تم توزيع المجموعات في بطولة ( افرو كان مالي 2019 ) التي تحتضنها العاصمة المالية باماكو بين 19 و 27 جويلية الجاري كما يلي :
المجموعة الأولى : مالي , الكوت دي فوار , الجزائر

المجموعة الثانية : نيجيريا , الكنغو , كينيا

المجموعة الثالثة : أنغولا , المغرب , التشاد

المجموعة الرابعة : تونس , غينيا , مص

  
  
     
  
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