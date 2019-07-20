افروكان لكرة السلة - فوز المنتخب التونسي على نظيره الغيني 77-58

Samedi 20 Juillet 2019



وات

- فاز المنتخب التونسي لكرة السلة على نظيره الغيني في الجولة الاولى من الدور الاول ( المجموعة الرابعة) من بطولة افريقيا لكرة السلة ( ال?فروكان ) بنتيجة 58/77 .ويلاقي المتخب الوطني صباح غد ( 09 و30د) نظيره المصري ويشارك المنتخب الوطني في هذه الدورة بفريق متكون من مزيج من لاعبي منتخب أقل من 23 عاما و المنتخب الثاني ، تحت إدارة أمين رزي?.ويذكر انه تم توزيع المجموعات في بطولة ( افرو كان مالي 2019 ) التي تحتضنها العاصمة المالية باماكو بين 19 و 27 جويلية الجاري كما يلي :المجموعة الأولى : مالي , الكوت دي فوار , الجزائرالمجموعة الثانية : نيجيريا , الكنغو , كينياالمجموعة الثالثة : أنغولا , المغرب , التشادالمجموعة الرابعة : تونس , غينيا , مص