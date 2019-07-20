افروكان لكرة السلة - فوز المنتخب التونسي على نظيره الغيني 77-58

Samedi 20 Juillet 2019
وات - فاز المنتخب التونسي لكرة السلة على نظيره الغيني في الجولة الاولى من الدور الاول ( المجموعة الرابعة) من بطولة افريقيا لكرة السلة ( ال?فروكان ) بنتيجة 58/77 .
ويلاقي المتخب الوطني صباح غد ( 09 و30د) نظيره المصري ويشارك المنتخب الوطني في هذه الدورة بفريق متكون من مزيج من لاعبي منتخب أقل من 23 عاما و المنتخب الثاني ، تحت إدارة أمين رزي?.
ويذكر انه تم توزيع المجموعات في بطولة ( افرو كان مالي 2019 ) التي تحتضنها العاصمة المالية باماكو بين 19 و 27 جويلية الجاري كما يلي :
المجموعة الأولى : مالي , الكوت دي فوار , الجزائر
المجموعة الثانية : نيجيريا , الكنغو , كينيا
المجموعة الثالثة : أنغولا , المغرب , التشاد
المجموعة الرابعة : تونس , غينيا , مص
ويلاقي المتخب الوطني صباح غد ( 09 و30د) نظيره المصري ويشارك المنتخب الوطني في هذه الدورة بفريق متكون من مزيج من لاعبي منتخب أقل من 23 عاما و المنتخب الثاني ، تحت إدارة أمين رزي?.
ويذكر انه تم توزيع المجموعات في بطولة ( افرو كان مالي 2019 ) التي تحتضنها العاصمة المالية باماكو بين 19 و 27 جويلية الجاري كما يلي :
المجموعة الأولى : مالي , الكوت دي فوار , الجزائر
المجموعة الثانية : نيجيريا , الكنغو , كينيا
المجموعة الثالثة : أنغولا , المغرب , التشاد
المجموعة الرابعة : تونس , غينيا , مص
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Par:NOURMAHMOUD (Tunisia )
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