العدالة السعودي بقيادة اسكندر القصري يجري تربصا تحضيريا في تونس

Samedi 20 Juillet 2019



وات

- يجري نادي العدالة السعودي تربصا بتونس في اطار التحضير لبطولة الموسم الجديد الذي ينطلق يوم 2 اوت المقبل.ويضم وفد الفريق السعودي 23 لاعبا منهم الحارس الدولي التونسي ايمن المثلوثي واللاعب يوسف الفوزاعي ويدربه التونسي اسكندر القصري الذي كان تعاقد مع النادي في الفترة الماضية .ويبدا تربص الفريق السعودي بتونس اليوم السبت .