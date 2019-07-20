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العدالة السعودي بقيادة اسكندر القصري يجري تربصا تحضيريا في تونس

Samedi 20 Juillet 2019

Samedi 20 Juillet 2019
وات - يجري نادي العدالة السعودي تربصا بتونس في اطار التحضير لبطولة الموسم الجديد الذي ينطلق يوم 2 اوت المقبل.

ويضم وفد الفريق السعودي 23 لاعبا منهم الحارس الدولي التونسي ايمن المثلوثي واللاعب يوسف الفوزاعي ويدربه التونسي اسكندر القصري الذي كان تعاقد مع النادي في الفترة الماضية .
ويبدا تربص الفريق السعودي بتونس اليوم السبت .


  
  
     
  
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