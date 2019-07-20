الألعاب المتوسطية وهران 2021 : 24 رياضة في البرنامج

Samedi 20 Juillet 2019
وات - تم اختيار أربعة وعشرين (24) رياضة في برنامج الدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران في 2021، حسب ما أعلنه اليوم السبت بوهران رئيس اللجنة التنسيقية للجنة الدولية لهذه الألعاب الفرنسي برنارد أمسلام خلال مؤتمر صحفي .
ويتواجد السيد أمسالام رفقة وفد من اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية برئاسة الأمين العام لهذه الهيئة اليوناني أكوفوس فيليبوسيس، بوهران منذ الخميس في زيارة تفقدية تنتهي اليوم السبت. وقال "تم التخلي عن بعض الرياضات الشاطئية، مثل كرة الطائرة الشاطئية والتجديف، من برنامج الألعاب الأصلي.
من ناحية أخرى، اعطينا الضوء الأخضر لإعتماد بعض الرياضات الأخرى المقترحة مثل الرافل والفروسية وكرة السلة ( (3x3، فضلا عن تخصصات في ألعاب القوى" وبالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة المنظمة فيما يتعلق بالتاريخ الذي سيتم اختياره لاحتضان وهران للألعاب المتوسطية، حيث أعلن السيد أمسلام في هذا السياق بأن النسخة ال 19 ستقام في الفترة ما بين 25 جوان و 5 جويلية 2021 والذي يسمح للحفل الختامي بالتزامن مع احتفالات عيدي الاستقلال والشباب.
وفي ما يلي قائمة الألعاب الرياضية المسجلة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021: ألعاب القوى، كرة الريشة، كرة السلة (3x3)، الرافل، الملاكمة (رجال)، الدراجات، المبارزة، كرة القدم، الجمباز، رفع الاثقال، كرة اليد، الجيدو، الكاراتيه، المصارعة، السباحة، رياضة الفروسية، التايكوندو، تنس، تنس الطاولة، الرماية ، الرماية بالقوس، الشراع ، الكرة الطائرة.
ويتواجد السيد أمسالام رفقة وفد من اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية برئاسة الأمين العام لهذه الهيئة اليوناني أكوفوس فيليبوسيس، بوهران منذ الخميس في زيارة تفقدية تنتهي اليوم السبت. وقال "تم التخلي عن بعض الرياضات الشاطئية، مثل كرة الطائرة الشاطئية والتجديف، من برنامج الألعاب الأصلي.
من ناحية أخرى، اعطينا الضوء الأخضر لإعتماد بعض الرياضات الأخرى المقترحة مثل الرافل والفروسية وكرة السلة ( (3x3، فضلا عن تخصصات في ألعاب القوى" وبالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة المنظمة فيما يتعلق بالتاريخ الذي سيتم اختياره لاحتضان وهران للألعاب المتوسطية، حيث أعلن السيد أمسلام في هذا السياق بأن النسخة ال 19 ستقام في الفترة ما بين 25 جوان و 5 جويلية 2021 والذي يسمح للحفل الختامي بالتزامن مع احتفالات عيدي الاستقلال والشباب.
وفي ما يلي قائمة الألعاب الرياضية المسجلة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021: ألعاب القوى، كرة الريشة، كرة السلة (3x3)، الرافل، الملاكمة (رجال)، الدراجات، المبارزة، كرة القدم، الجمباز، رفع الاثقال، كرة اليد، الجيدو، الكاراتيه، المصارعة، السباحة، رياضة الفروسية، التايكوندو، تنس، تنس الطاولة، الرماية ، الرماية بالقوس، الشراع ، الكرة الطائرة.
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Par:essoltan (France )
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