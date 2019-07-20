تونس تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للمنظمة الدولية للتربية في بانكوك بتايلاندا خلال الفترة الممتدة من 19 الى 26 جويلية الجاري

Samedi 20 Juillet 2019



وات

- تشارك تونس ممثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل، خلال الفترة الممتدة من 19 الى 26 جويلية الجاري في المؤتمر الدولي الثامن للمنظمة الدولية للتربية في بانكوك (تايلاندا)، الذي يشهد مشاركة 401 من جمعيات ونقابات من 171 دولة حول العالم تنشط في مجال التعليم.ويمثل تونس في هذه التظاهرة 5 نقابات تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وهي نقابات التعليم الاساسي والتعليم الثانوي ومتفقدي الابتدائي والتعليم العالي والاطباء الجامعيين والاستشفائيين، حسب ما أورده الاتحاد على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".وتم، في اطار فعاليات هذا المؤتمر، تقديم كاتب عام مساعد الجامعة العامة للتعليم الاساسي وعضو البنية الإقليمية العربية للدولية للتربية وعضو الفرنكوفونية بنفس المنظمة ترشحه وذلك بغية الحصول على عضوية المكتب التنفيذي الدولي للدولية للتربية.يذكر أن المكتب الدولي للتربية أو المنظمة الدولية للتربية والتي تمثل أكثر من 30 مليون عاملة وعامل في قطاع التربية والتعليم من عدة دول في العالم، وتضم أعضاء من مؤسسات التعليم من مرحلة الطفولة المبكرة، قد تم انشاؤها في سنة 1925 من قبل بعض الفعاليات في جينيف وفي سنة 1929 أصبحت منظمة حكومية دولية وهي أول منظمة من نوعها في مجال التعليم.