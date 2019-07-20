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وزارة الداخلية تتسلم تجهيزات أمنية من المملكة العربية السعودية

Samedi 20 Juillet 2019

Samedi 20 Juillet 2019
وات - تسلمت وزارة الداخلية، اليوم السبت، دفعة أولى من مساعدة سعودية، تتمثل في عدد من السيارات المصفحة، لدعم جهود الوحدات الأمنية التونسية في مكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة.

وأفادت الوزارة في بلاغ مقتضب، بأن هذه التجهيزات تندرج في إطار علاقات التعاون المتميزة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية في المجال الأمني.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186079

Kamelnet  (Tunisia)  |Samedi 20 Juillet 2019 à 12h 54m |           
نريد مساعدات للتنمية وهذه التجهيزات من مخازن المملكة التي تشتري السلاح اكثر من حاجتها لترضي ترامب رجل الاعمال الفضيحة



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