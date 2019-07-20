وزارة الداخلية تتسلم تجهيزات أمنية من المملكة العربية السعودية

Samedi 20 Juillet 2019



وات

- تسلمت وزارة الداخلية، اليوم السبت، دفعة أولى من مساعدة سعودية، تتمثل في عدد من السيارات المصفحة، لدعم جهود الوحدات الأمنية التونسية في مكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة.وأفادت الوزارة في بلاغ مقتضب، بأن هذه التجهيزات تندرج في إطار علاقات التعاون المتميزة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية في المجال الأمني.