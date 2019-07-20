وزارة التعليم العالى و البحث العلمي تضبط رزنامة السنة الجامعية القادمة 2019/ 2020

Samedi 20 Juillet 2019



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- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق الدروس في الجامعات التونسية العمومية والخاصة خلال السنة الجامعية القادمة 2019 /2020 يوم 2 سبتمبر بالنسبة لمدارس الهندسة وكليات الطب والصيدلة ويوم 12 سبتمبر بالنسبة لبقية الكليات والمعاهد.واوضحت الوزارة حسب منشور اصدرته امس الجمعة، ان السنة الجامعية الجديدة تفتتح مقاعدها للطلبة ابتداء من يوم الاثنين 2 سبتمبر 2019 بمعاهد ومدارس مراحل تكوين المهندسين والمراحل التحضيرية والهندسة المعمارية وكليات الطب وطب الاسنان والصيدلة في حين يستانف الطلبة، المرسمين ببقية مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لاشراف الوزارة بما في ذلك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وكذلك المؤسسات الخاضعة للاشراف المزدوج، الدروس يوم الخميس 12 سبتمبر 2019.واضافت في ذات المنشور ان السنة الجامعية تشتمل على 28 اسبوعا من الدروس على الاقل دون اعتبار العطل الجامعية مشيرة الى ان المدرسين الجامعيين يبقون على ذمة المؤسسات الجامعية ليتولوا تقييم نتائج نهاية السنة الجامعية وضمان سير الامتحانات والمناظرات وعمليات الاصلاح.كما تضمن المنشور رزنامة العطل الجامعية والمتمثلة في عطلة الشتاء (من 14 ديسبمر 2019 الى غرة جانفي 2020) وعطلة الربيع من 14 مارس الى 19 مارس 2020) بالاضافة الى الاعياد الوطنية والدينية.