الأكاديمية البرلمانية .. العمل على تحسين قدرات النواب في مجال الاعلامية والتفكير في برلمان بلا ورق

Dimanche 21 Juillet 2019
وات - اوصى مكتب مجلس نواب الشعب بمناسبة اختتام السنة الأكاديمية البرلمانية 2018 /2019، بالعمل على تحسين قدرات النواب في مجال الاعلامية واستعمال وسائل الاتصال الرقمي واستغلال المنصات الرقمية التي تم تركيزها على غرار الفضاء الرقمي للنواب وفضاء المجتمع المدني بهدف بلوغ مرحلة برلمان بلا ورق .
كما تم تاكيد أهمية الإحاطة بالنواب الجدد خلال المدة النيابية المقبلة ضمانا لمواكبتهم لاليات العمل النيابي وذلك عن طريق تنظيم دورات تكوينية قصيرة المدى تتعلق بأهم المسائل التي يتعين عليهم الإلمام بها.
واطلع مكتب البرلمان المنعقد يوم الخميس على حصيلة أشغال الأكاديمية البرلمانية خلال السنوات الثلاث الأولى منذ انبعاثها في ديسمبر 2016 وناقش تقدم نشاط الأكاديمية وآفاق عملها في الفترة القادمة، مثمنا بالمناسبة ما تم انجازه في مختلف محاور التكوين الاربعة المتمثلة في "مراقبة العمل الحكومي" و"صياغة النصوص القانونية" و"تقنيات الاتصال" ودروس "اللغة الانقليزية" التي انتظم في شأنها عشرات الدروس قدمها ثلة من الخبراء والاساتذة .
وأكد أعضاء البرلمان أن الأكاديمية البرلمانية تمثل مكسبا من المكاسب التي تحققت خلال المدة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب داعين الى مزيد تعزيزها وتطويرها لتواصل الاضطلاع بدورها في مساندة الجهد البرلماني وتعزيز قدرات النواب والادارة البرلمانية.
ولاحظ اعضاء المكتب ما حققته الأكاديمية من انفتاح على المحيط الاكاديمي والمؤسساتي والمجتمعي لمجلس نواب الشعب بما ساهم في طرح ومناقشة قضايا وملفات كبرى الى جانب توسيع الاستشارة والحوار عبر تشريك مختلف الاطراف الفاعلة والهياكل المعنية والجهات المتدخلة.
يذكر ان الاكاديمية البرلمانية نظمت قرابة 33 نشاطا اكاديميا تتراوح بين ايام دراسية وورشات تفكير وملتقيات موسعة وأيام مفتوحة ساهم في اثرائها أعضاء مجلس نواب الشعب واعضاء الحكومة والمنظمات غير الحكومية ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات والهياكل والهيئات الدستورية والوطنية.
وساهمت الاكاديمية البرلمانية الى جانب دورها التكويني في بناء قاعدة بيانات ومعطيات حول الكفاءات والخبرات العلمية في مختلف المجالات والاختصاصات.
كما تم تاكيد أهمية الإحاطة بالنواب الجدد خلال المدة النيابية المقبلة ضمانا لمواكبتهم لاليات العمل النيابي وذلك عن طريق تنظيم دورات تكوينية قصيرة المدى تتعلق بأهم المسائل التي يتعين عليهم الإلمام بها.
واطلع مكتب البرلمان المنعقد يوم الخميس على حصيلة أشغال الأكاديمية البرلمانية خلال السنوات الثلاث الأولى منذ انبعاثها في ديسمبر 2016 وناقش تقدم نشاط الأكاديمية وآفاق عملها في الفترة القادمة، مثمنا بالمناسبة ما تم انجازه في مختلف محاور التكوين الاربعة المتمثلة في "مراقبة العمل الحكومي" و"صياغة النصوص القانونية" و"تقنيات الاتصال" ودروس "اللغة الانقليزية" التي انتظم في شأنها عشرات الدروس قدمها ثلة من الخبراء والاساتذة .
وأكد أعضاء البرلمان أن الأكاديمية البرلمانية تمثل مكسبا من المكاسب التي تحققت خلال المدة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب داعين الى مزيد تعزيزها وتطويرها لتواصل الاضطلاع بدورها في مساندة الجهد البرلماني وتعزيز قدرات النواب والادارة البرلمانية.
ولاحظ اعضاء المكتب ما حققته الأكاديمية من انفتاح على المحيط الاكاديمي والمؤسساتي والمجتمعي لمجلس نواب الشعب بما ساهم في طرح ومناقشة قضايا وملفات كبرى الى جانب توسيع الاستشارة والحوار عبر تشريك مختلف الاطراف الفاعلة والهياكل المعنية والجهات المتدخلة.
يذكر ان الاكاديمية البرلمانية نظمت قرابة 33 نشاطا اكاديميا تتراوح بين ايام دراسية وورشات تفكير وملتقيات موسعة وأيام مفتوحة ساهم في اثرائها أعضاء مجلس نواب الشعب واعضاء الحكومة والمنظمات غير الحكومية ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات والهياكل والهيئات الدستورية والوطنية.
وساهمت الاكاديمية البرلمانية الى جانب دورها التكويني في بناء قاعدة بيانات ومعطيات حول الكفاءات والخبرات العلمية في مختلف المجالات والاختصاصات.
En continu
- Hier 23:48 النهضة والهجرة نحو الوسط
- Hier 22:18 لا داعي للجزع الوضع تحت السيطرة..
- Hier 21:07 حافظ: الرئيس لا يتعرض الى ضغوط من عائلته
- Hier 16:45 صورة اليوم: الجزائر وتونس بلد واحد وشعب واحد
- Hier 16:03 سي الباجي : شكرا و الف شكر
- Hier 13:29 كتاب: أنا حَنّبعل.. يوميات قائد
- Hier 11:22 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 09:15 حافظ ... صاحب الطابع..
- Hier 08:25 سوسة: نحو تأجيل الدورة 60 لكرنفال أوسو
- Hier 23:07 السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:20
|19:37
|16:16
|12:33
|05:16
|03:30
|
31°
|35°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|35°-24
|35°-23
|35°-24
|36°-25
|38°-27
Follow @babnet_Tunisie
(129 195) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 94 933) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 388) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 349) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 47 474) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 140) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 897) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 439) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 518) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 43 427) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 692) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 42 685) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 42 611) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 38 997) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 685) البيان الفضيحة..
( 37 508) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 36 769) بحركة بهلوانية، خميس قسيلة يوجه رس
( 36 754) الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكا
( 36 378) نقل جثمان المضيف السعودي الى بلده
( 35 561) ماهر زيد لبسمة الخلفاوي : سيّب علي
Par:mandhouj (France )
Sur: لا داعي للجزع الوضع تحت السيطرة..