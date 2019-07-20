المعهد الوطني للرصد الجوي يحذر من السباحة بشواطئ بنزرت والزوارع وطبرقة

Samedi 20 Juillet 2019
وات - حذر المعهد الوطني للرصد الجوي من السباحة في شواطئ الشريط الساحلي الشمالي خاصة ببنزرت والزوارع وطبرقة جراء اضطراب البحر.
كما دعا المعهد، في نشرة متابعة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الى ملازمة الحذر بالشواطئ الشرقية حيث يكون البحر قليل الاضطراب الى مضطرب.
ومن المتوقع ان تسجل درجات الحرارة، السبت، ارتفاعا نسبيا ببعض الولايات لتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بإستثناء الوطن القبلي وجهة الساحل وصفاقس وقابس ومدنين حيث تكون الأرقام بين 30 و35 درجة.
كما ينتظر ان تتكون بعض السحب الرعدية ببعض الولايات الغربية وقد ترافقها امطار متفرقة.
كما دعا المعهد، في نشرة متابعة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الى ملازمة الحذر بالشواطئ الشرقية حيث يكون البحر قليل الاضطراب الى مضطرب.
ومن المتوقع ان تسجل درجات الحرارة، السبت، ارتفاعا نسبيا ببعض الولايات لتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بإستثناء الوطن القبلي وجهة الساحل وصفاقس وقابس ومدنين حيث تكون الأرقام بين 30 و35 درجة.
كما ينتظر ان تتكون بعض السحب الرعدية ببعض الولايات الغربية وقد ترافقها امطار متفرقة.
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