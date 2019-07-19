الداخلية: إيقاف 94576 شخصا مفتشا عنهم وتسجيل 42768 قضية عدلية خلال الاشهر الستة الماضية

Vendredi 19 Juillet 2019
وات - في إطار نشاطها العدلي والعمليّاتي تمكنت وحدات الإدارة العامة للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني، خلال السداسي الأول من سنة 2019 من إيقاف 94576 شخصا مفتشا عنهم وتسجيل 42768 قضية عدلية مختلفة وإيقاف 15533 شخصا.
وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ اصدرته اليوم الجمعة، أنه تم خلال الأشهر الستة الماضية تسجيل 3822 قضية سرقة وإيقاف 1821 شخصا وتسجيل 4476 قضية إعتداء بالعنف الشديد وإيقاف 2290 شخصا وتسجيل 1586 قضية في مجال المخدرات تسنّى في إطارها إيقاف 2562 شخصا.
وفي مجال الحملات الأمنيّة فقد تم تسجيل 3177 مخالفة بالطريق العام وحجز 50871 سيارة ودراجة نارية وتحرير 181293 محضر مرورية وجبائية ومخالفات مرورية.
وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ اصدرته اليوم الجمعة، أنه تم خلال الأشهر الستة الماضية تسجيل 3822 قضية سرقة وإيقاف 1821 شخصا وتسجيل 4476 قضية إعتداء بالعنف الشديد وإيقاف 2290 شخصا وتسجيل 1586 قضية في مجال المخدرات تسنّى في إطارها إيقاف 2562 شخصا.
وفي مجال الحملات الأمنيّة فقد تم تسجيل 3177 مخالفة بالطريق العام وحجز 50871 سيارة ودراجة نارية وتحرير 181293 محضر مرورية وجبائية ومخالفات مرورية.
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|0
|3
|-4
|Groupe C
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|G
|N
|P
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|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
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|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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