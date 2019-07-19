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بنزرت: استقرار الحالة الصحية لمصابي واقعة راس الجبل ونحو توجيه المتهم لمستشفى الرازي

Vendredi 19 Juillet 2019

Vendredi 19 Juillet 2019
وات - أكد المدير الجهوي للصحة بولاية بنزرت الدكتور جمال السعيداني، في اتصال هاتفي مع مراسل (وات) بالجهة، أن كل المصابين في واقعة مقهى راس الجبل اليوم الجمعة، حالتهم مستقرة جدا ولا خطورة على صحتهم .

وأضاف أن المتهم سيخضع لاجراء فحوص طبية دقيقة وكشف بالرنين المغناطيسي في انتظار توجيهه لمستشفى الرازي للاهتمام بمثل وضعيته الصحية.
يذكر ان المتهم كان قد هاجم عشية اليوم الجمعة، بآلة حادة رواد احدى المقاهي الواقعة وسط مدينة راس الجبل بما تسبب في وفاة شيخ يبلغ من العمر 75 سنة واصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتبين وفق الابحاث الامنية أنه مضطرب نفسيا وكثيرا ما تم توجيهه للتداوي بسبب إدمانه على تناول الممنوعات ،وفق تصريح سابق لمصدر محلي مسؤول لمراسل (وات) بولاية بنزرت.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 186057

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 19 Juillet 2019 à 22h 58m |           
مرة أخرى يضرب المرض النفسي بقوة ويزهق روح شيخ مسن كان رفقة مجموعة من المسنين وهؤلاء المرضى يشكلون قنابل موقوتة ومخاطر مرعبة على الجميع من مواطنين وأجانب ومن الضروري تحديد مسؤولية الأطراف المسؤولة عن هذا الانفلات وعن انعدام الرقابة حيث تجب الرقابة .

Essoltan  (France)  |Vendredi 19 Juillet 2019 à 22h 57m |           
Et parmi les clients agressés il n'y'avait pas un AVOCAT menu de son fusil de chasse . Quel dommage ...

Essoltan  (France)  |Vendredi 19 Juillet 2019 à 22h 33m |           
Parmi les blessés il n'y avait pas un seul courageux pour balancer une chaise ou une table sur cet Abrutit ...



Special can 201
    20:00: Sénégal - Algérie (0-1)...
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
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