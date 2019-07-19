Vendredi 19 Juillet 2019
وات - أكد المدير الجهوي للصحة بولاية بنزرت الدكتور جمال السعيداني، في اتصال هاتفي مع مراسل (وات) بالجهة، أن كل المصابين في واقعة مقهى راس الجبل اليوم الجمعة، حالتهم مستقرة جدا ولا خطورة على صحتهم .
وأضاف أن المتهم سيخضع لاجراء فحوص طبية دقيقة وكشف بالرنين المغناطيسي في انتظار توجيهه لمستشفى الرازي للاهتمام بمثل وضعيته الصحية.
يذكر ان المتهم كان قد هاجم عشية اليوم الجمعة، بآلة حادة رواد احدى المقاهي الواقعة وسط مدينة راس الجبل بما تسبب في وفاة شيخ يبلغ من العمر 75 سنة واصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وتبين وفق الابحاث الامنية أنه مضطرب نفسيا وكثيرا ما تم توجيهه للتداوي بسبب إدمانه على تناول الممنوعات ،وفق تصريح سابق لمصدر محلي مسؤول لمراسل (وات) بولاية بنزرت.
وأضاف أن المتهم سيخضع لاجراء فحوص طبية دقيقة وكشف بالرنين المغناطيسي في انتظار توجيهه لمستشفى الرازي للاهتمام بمثل وضعيته الصحية.
يذكر ان المتهم كان قد هاجم عشية اليوم الجمعة، بآلة حادة رواد احدى المقاهي الواقعة وسط مدينة راس الجبل بما تسبب في وفاة شيخ يبلغ من العمر 75 سنة واصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وتبين وفق الابحاث الامنية أنه مضطرب نفسيا وكثيرا ما تم توجيهه للتداوي بسبب إدمانه على تناول الممنوعات ،وفق تصريح سابق لمصدر محلي مسؤول لمراسل (وات) بولاية بنزرت.
3 de 3 commentaires pour l'article 186057
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:22
|19:38
|16:16
|12:33
|05:15
|03:28
|
25°
|25°
|% 73
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|25°-24
|37°-25
|35°-23
|34°-23
|35°-23
Follow @babnet_Tunisie
(129 151) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 800) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 94 655) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 356) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 309) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 47 444) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 383) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 46 115) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 865) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 367) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 398) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 594) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 42 374) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 42 219) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 41 994) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 38 978) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 668) البيان الفضيحة..
( 38 294) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 38 097) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
( 37 466) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: بنزرت: استقرار الحالة الصحية لمصابي واقعة راس الجبل ونحو توجيه المتهم لمستشفى الرازي