Vendredi 19 Juillet 2019



وات

- أكد المدير الجهوي للصحة بولاية بنزرت الدكتور جمال السعيداني، في اتصال هاتفي مع مراسل (وات) بالجهة، أن كل المصابين في واقعة مقهى راس الجبل اليوم الجمعة، حالتهم مستقرة جدا ولا خطورة على صحتهم .وأضاف أن المتهم سيخضع لاجراء فحوص طبية دقيقة وكشف بالرنين المغناطيسي في انتظار توجيهه لمستشفى الرازي للاهتمام بمثل وضعيته الصحية.يذكر ان المتهم كان قد هاجم عشية اليوم الجمعة، بآلة حادة رواد احدى المقاهي الواقعة وسط مدينة راس الجبل بما تسبب في وفاة شيخ يبلغ من العمر 75 سنة واصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.وتبين وفق الابحاث الامنية أنه مضطرب نفسيا وكثيرا ما تم توجيهه للتداوي بسبب إدمانه على تناول الممنوعات ،وفق تصريح سابق لمصدر محلي مسؤول لمراسل (وات) بولاية بنزرت.