بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول معايير إسناد جوائز مكافحة الفساد

Vendredi 19 Juillet 2019



باب نات

مرجعية اختيار أفضل إدارة عمومية"الإدارة العامة للديوانة التونسية":

· معايير إسناد جائزة أفضل إدارة عمومية "الإدارة العامة للديوانة التونسية":

· معايير إسناد جائزة أفضل بلدية "بلدية منوبة":

· معايير إسناد جائزة أفضل مبلّغ للسيّدة"نوال المحمودي" لكشفها عن استعمال انابيب فاسدة لتحليل تخثّر الدم بإحدى المستشفيات:

· معايير إسناد جائزة أفضل عمل صحفي مناصفة ل"وليد الماجري" و"خولة بوكريم"

· معايير إسناد جائزة أفضل مشروع جمعياتي "جمعية أحرار الوطن - باجة" عن مشروع "سفراء النزاهة": والذي تم تنفيذه بعدد من المدارس الابتدائية والبلديات بجهة باجة.

· معايير إسناد جائزة أفضل بحث علمي منجز تحت إشراف مركز الدراسات والتكوين والمعلومات حول مكافحة الفساد مناصفة ل "سيرين برينسي" ومحمد علي اللوز":

- في إطار إسناد جوائز الحوكمة ومكافحة الفساد التي تمّ إعلان نتائجها مساء الخميس 18 جويلية 2019 وما صاحب ذلك من جدل حول المعايير المعتمدة في إسناد هاته الجوائز، أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيان للرأي العام على فحوى تقارير لجان التحكيم وفقا لما يلي:قررت اللجنة حصر الجائزة في الإدارات العمومية التي أمضت اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتم اعتماد التقييم المبني على مدى انخراط الإدارة العمومية في مشروع تعزيز النزاهة وإرساء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومدى سعيها إلى تحسين الخدمات للمواطن والتقليص من مخاطر الفسادü الإدارة العامة للديوانة كانت أول إدارة عمومية أمضت اتفاقية شراكة مع الهيئة بتاريخ 9 ديسمبر 2016 تزامنا مع امضاء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.ü درجة التفاعل والتنسيق بين فرق العمل المشتركة في إطار ملفات التقصي وتبادل المعطيات كانت جيّدة .ü تمّ ضبط خطّة عمل تتعلّق بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تتمثّل في تركيز تجربة "جزر النزاهة" بكل من (ميناء حلق الوادي الشمالي، المعبر الحدودي البرّي بن قردان وإدارة النظم الديوانية) من ضمن نتائجها كانت تركيز كاميرات مراقبة في عدد من المسالك الديوانية، تركيز كاميرات محمولة للأعوان، رقمنة عدد من الخدمات واسداء بعضها عن بعد بواسطة تطبيقات اعلامية بهدف تسهيلها على طالبي الخدمات وتقليص الاحتكاك بين الأعوان والمواطنين.ü التقدم في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد خصوصا فيما يتعلّق بالمقترحات التي تهم الجانب التشريعي (مجلة الديوانة)ü مشاركة العشرات من الإطارات والاعوان والدارسين في الحلقات التكوينية التي أمّنتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سواء بمقراتها او بالمدرسة الوطنية للمالية او بمدرسة فندق الجديد.ü ارتفاع نسبة المداخيل المتأتية من المحاضر الديوانية بميناء حلق الوادي بعد الانخراط في مشروع جزر النزاهة.ü ارتفاع نسبة المداخيل المتاتية من المحاضر الديوانية خلال سنة ونصف الى اكثر من أربعين بالمائة.ü انخراط الإدارة العامة في برنامج رقمنة معاملاتها والتزامها بان تصل نسبة ذلك حدود المائة في المائة في افق سنة 2022.ü تاريخ إمضاء إتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي كانت بتاريخ 10 أفريل 2017.ü ضبط خطة عمل تتعلّق بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتقدّم في تنفيذها حيث تمّ اختيار مصلحة الحالة المدنية ببلدية منوبة لتحسين الخدمات على غرار تركيز كاميرات مراقبة وفصل المواطنين عن الموظفين والقيام بتشخيص الإجراءات الإدارية لمصلحة استخلاص الاداءات ومعاليم الكراء وعقود اللزماتü المشاركة في الحلقات التكوينية التي أمّنتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفسادü حضور الهيئة لمراقبة المناظرات المتعلقة بالانتداباتü درجة التفاعل والتنسيق بين فرق العمل المشتركةü حجم موضوع التبليغü تأثير موضوع التبليغü والتزام المبلّغ بالقوانين-وليد الماجري عن عمله الإستقصائي المنشور في موقع إنكفاضة "تونس الصرافة الموازية .. الثقب الأسود للعملة الصعبة"-خولة بوكريم عن عملها المنشور بموقع درج "تونس : قرض بـ 70 مليون دولار لا أثر لفوائده في قطاع التعليم العالي".ü الجدّية في تناول مواضيع مكافحة الفسادü الجودة القائمة على البحث الميداني والاستقصاءü الابتكار في طرق السرد وصياغة الأعمال الصحفيةü الإبداع والتنوّع في تنفيذ الأنشطةü تنوّع الفئة المستهدفةü الجدية والالتزام في التعامل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفسادسيرين البرينسي عن مذكّرتها لنيل شهادة الماجستير المهني في الديبلوماسية والقانون الدولي تحت عنوان "مكافحة الفساد بين القانون التونسي والقانون الدولي".محمد علي اللوز لمذكّرته لنيل شهادة الماجستير المهني في القانون الجبائي وقانون النزاع الإداري "حماية المبلغين عن الفساد".ü جدّية الباحثü جدّية موضوع البحثü مُنجز في مركز الدراسات والإعلام والتوثيق