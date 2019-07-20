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اللجنة الفنية التونسية الليبية في مجال التكوين المهني تتفق على إحداث منصة إلكترونية لتبادل المعلومات حول فرص التشغيل بالبلدين

Samedi 20 Juillet 2019

Samedi 20 Juillet 2019
وات - تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة التونسية الليبية في مجال التكوين المهني، يوم الجمعة، بمقر وزارة التكوين المهني والتشغيل بتونس العاصمة، على إحداث منصة إلكترونية لتبادل المعلومات حول فرص التشغيل المتاحة بالبلدين وتطوير الطرق البيداغوجية في مختلف مستويات التكوين والعمل.

ويهدف هذا الاتفاق، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة عشية اليوم، إلى تسهيل إجراءات التوظيف وتكوين المكونين الليبيين من خلال تنظيم دورات تكوينية تستجيب للحاجيات التي يحددها الجانب الليبي.


كما اتفق الوفدان التونسي المتكون من المديرين العامين بالوزارة والليبيي الذي ترأسه عبد العزيز علي جحا مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل والتأهيل بدولة ليبيا، خلال الاجتماع الذي خصص لمتابعة برامج التعاون التونسي الليبي ومدى تقدم تنفيذها في مجال التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة، على تبادل التجارب في مجال إعداد برامج التكوين والتدريب المهني، وفق نص البلاغ.

  
  
     
  
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Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
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