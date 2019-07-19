اختتام اشغال الملتقى الإقليمي الخامس لضباط مرصد التراث المعماري والعمراني في الدول العربية بجزيرة جربة

Vendredi 19 Juillet 2019



وات

- اختتمت اليوم اشغال الملتقى الإقليمي الخامس لضباط مرصد التراث المعماري والعمراني في الدول العربية الذي نظمته طيلة ثلاثة ايام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجزيرة جربة في اطار دعم جهود تونس في ملف ادراج جربة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو وحث الدول العربية الأعضاء لضبط سجل التراث الوطني لكل بلد عربي من اجل الحفاظ على ذاكرة المدن امام الخطر الذي يهدد النواتات القديمة للمدن العربية بما يهدد الهوية وفق مديرة ادارة الثقافة بالألكسو حياة قرمازي.وانبثق عن هذا الملتقى عدة توصيات ومنها دعوة المنظمة إلى التنديد بالانتهاكات الإسرائيلية بالقدس وفضحها وحشد الدعم الدولي والضغط على المجتمع الدولي وعلى اليونسكو لاجبار الكيان الصهيوني على الالتزام بتعهداته تجاه القدس المصنف كتراث عالمي مهدد بالخطر.وتضمنت التوصيات التي تستهدف تفعيل المرصد وتطوير عمله تنظيم ورشة تفكير لتحديد اليات ومنهجية التسجيل في السجل العربي للتراث المعماري والعمراني لكل بلد من اجل الحفاظ على الذاكرة وتوظيف هذا ألكم الهائل من التراث في منظومة التنمية ومساعدة المرصد ليبيا على اخراج غدامس من لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر سواء بالدراسات اوالخبرات وفق حياة قرمازي.ومثل هذا اليوم الختامي للملتقى مناسبة لطرح الانتهاكات التي تتعرض لها مدينة القدس من خلال قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحفريات انطلقت منذ القرن التاسع عشر ولا تزال متواصلة ومنها نفق تحت قرية سلوان او ما يسمى بطريق الحجاج الذي يبلغ عمقه 15 مترا ويمتد على طول 700 متر وفق معطيات قدمت في الملتقى التي ذكرت ايضا ان عدة مخاطر انجرت عن النفق من هدم منازل واحداث تشققات في البعض الاخر منها وتسجيل انهيارات في الطريق العام والاخطر تهديد بانهيار الجزء الجنوبي من سُوَر المسجد القدسي .وعرضت المداخلة التي اهتمت بالانتهاكات الإسرائيلية لمدينة القدس عدة مشاريع وأنشطة تهويدية تستهدف تغيير هوية القدس مثل مخطط لإقامة مساحة صلاة اليهود وإقامة مجامع كبرى بساحة البراق والمسجد الأقصى واحداث حدائق وطنية حول المسجدالاقصى ومخططات لإقامة تليفريك وقطار سريع ومشاريع أخرى لتهويد المنطقة المحيطة بالاقصى.وكشفت المداخلة عن منع سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعمال ترميم وصيانة للحرم القدسي والبلدة القديمة فيما ترسم مخططات لإقامة بناءات كبرى وهدم البيوت وبناء مستوطنات في محيط مدينة القدس مشيرة الى استهداف المقابر في محيط المسجد الأقصى وزرع قبور وهمية في محيطه وبناء جدار الفصل العنصري وفرض قيود صارمة للدخول الى القدس والحرم.