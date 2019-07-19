الدورة 23 للصالون الدولي للشرائط المصوّرة بتازركة من 19 إلى 24 أوت تحت شعار ''فن الحكاية''

Vendredi 19 Juillet 2019
وات - تلتئم الدورة الثالثة والعشرون للصالون الدولي للشرائط المصوّرة بتازركة من 19 إلى 24 أوت 2019 تحت شعار "فن الحكي".
وعقدت الهيئة المديرة للمهرجان ندوة صحفية اليوم الجمعة، كشفت خلالها عن برنامج هذه الدورة.
وأكدت عضو لجنة تنظيم هذا الصالون عبير قاسمي على أن الدورة الحالية ستسلط الضوء على أهمية الحكاية في الرسم وحضور هذا الفن في التراث الشفوي للدول.
وتحدثت عبير قاسمي عن تنشيط شوارع المدينة بعروض فنية ترفيهية على مدى هذه التظاهرة، على غرار العرض المغربي "تارازا" ومجموعة " Lab 619" من تونس، مضيفة أن العروض التنشيطية في الشارع ستساهم في اكتشاف المدينة بشكل مختلف ومغاير.
ومن جانبه، ذكر مؤسس مجموعة "soubia" سيف الدين ناشي، أن المشاركين سيحظون بدروس "ماستر كلاس" بإشراف رسامين دوليين مختصين في مجال الأشرطة المصورة، من ضمنهم السينارسيت والرسام الأمريكي "دافيد ماك" والرسامة "زو أورزو" من سنغافورة. وأضاف أن موائد مستديرة ستنتظم حول "سرد الحكاية".
وأفاد رئيس جمعية حلقة أحباء الصورة أنيس مسعدي أن الصالون يقترح على رواده من الأطفال والكهول الذين يرغبون التعرّف على هذا النمط الفني ورشات تدريبية، مضيفا أن ورشات أخرى ستنتظم لفائدة المحترفين في فن الصورة.
وتسجّل هذه التظاهرة الثقافية أيضا تنظيم أربعة معارض، منها معرض "استعادة" حول أعمال جماعية " Lab 619" ومعرض لصبري الخياري وآخر لمنجي الماجري.
وسيتم بالمناسبة تنظيم 3 حفلات في الساحة المركزية بتازركة الشاطئ.
ويحيي حفل الافتتاح يوم 19 أوت الحكواتي العروسي الزبيدي، أما حفل الاختتام فسيكون بعرض لموسيقى السطمبالي.
ويقام الحفل الالث يوم 22 أوت بقاعة أفراح بلدية تازركة.
وعقدت الهيئة المديرة للمهرجان ندوة صحفية اليوم الجمعة، كشفت خلالها عن برنامج هذه الدورة.
وأكدت عضو لجنة تنظيم هذا الصالون عبير قاسمي على أن الدورة الحالية ستسلط الضوء على أهمية الحكاية في الرسم وحضور هذا الفن في التراث الشفوي للدول.
وتحدثت عبير قاسمي عن تنشيط شوارع المدينة بعروض فنية ترفيهية على مدى هذه التظاهرة، على غرار العرض المغربي "تارازا" ومجموعة " Lab 619" من تونس، مضيفة أن العروض التنشيطية في الشارع ستساهم في اكتشاف المدينة بشكل مختلف ومغاير.
ومن جانبه، ذكر مؤسس مجموعة "soubia" سيف الدين ناشي، أن المشاركين سيحظون بدروس "ماستر كلاس" بإشراف رسامين دوليين مختصين في مجال الأشرطة المصورة، من ضمنهم السينارسيت والرسام الأمريكي "دافيد ماك" والرسامة "زو أورزو" من سنغافورة. وأضاف أن موائد مستديرة ستنتظم حول "سرد الحكاية".
وأفاد رئيس جمعية حلقة أحباء الصورة أنيس مسعدي أن الصالون يقترح على رواده من الأطفال والكهول الذين يرغبون التعرّف على هذا النمط الفني ورشات تدريبية، مضيفا أن ورشات أخرى ستنتظم لفائدة المحترفين في فن الصورة.
وتسجّل هذه التظاهرة الثقافية أيضا تنظيم أربعة معارض، منها معرض "استعادة" حول أعمال جماعية " Lab 619" ومعرض لصبري الخياري وآخر لمنجي الماجري.
وسيتم بالمناسبة تنظيم 3 حفلات في الساحة المركزية بتازركة الشاطئ.
ويحيي حفل الافتتاح يوم 19 أوت الحكواتي العروسي الزبيدي، أما حفل الاختتام فسيكون بعرض لموسيقى السطمبالي.
ويقام الحفل الالث يوم 22 أوت بقاعة أفراح بلدية تازركة.
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|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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