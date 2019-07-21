نحو تثمين 50 بالمائة من الجلود المجمعة بمساهمة 63 بلدية و50 جمعية

Dimanche 21 Juillet 2019



وات

- تتواصل هذه السنة الحملة الوطنية لتثمين جلود الاضاحي"جلد العيد.. في عوض ترميه وتلوث بيه.. يولي ثروة كي تستحفظ عليه.. " و التي بادر بها المركز الوطني للجلود والأحذية بمشاركة الشبكة الوطنية للجمعيات "فايقين" وتحت اشراف وزارة الصناعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة .وقد ارتفع عدد البلديات المنخرطة لحد الان في الحملة الى 63 بلدية موزعة على 12 ولاية (تضم 199 بلدية) في انتظار ان يتضاعف العدد قبل يوم عيد الاضحى وذلك مقارنة بالسنة المنقضية التي لم تسجل سوى انخراط 21 بلدية بولايات تونس الكبرى و25 جمعية حسب ما صرح به الرئيس المدير العام للمركز نبيل بن بشيرلوكالة تونس افريقيا للانباء.واوضح على هامش حضوره جلسة استعداد لعيد الاضحي بولاية بمنوبة صبيحة اليوم الجمعة ان الحملة مكنت من تثمين 19 بالمائة من جملة الجلود المجمعة بتونس الكبرى وعددها 525 الف جلد من مجموع 1,575 مليون جلد.واضاف ان المركز وشركاءه حددوا هدفا هذه السنة بتثمين 50 بالمائة من الجلود المجمعة من 12 ولاية وهي صفاقس والمنستير وسوسة ونابل وباجة وبنزرت والقصرين وقفصة وولايات تونس الكبرى الاربعة وذلك بمشاركة 63 بلدية فضلا عن 1000 متطوع ينتمون ل50 جمعية و منظمة الكشافة ومصالح الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات و الشرطة البيئية .وبين ان المركز عمل على تحفيز المدابغ للمشاركة باكثر فاعلية ونجاعة في هذه الحملة التي ستلعب دورا مهما في تجميع أكبر عدد ممكن من الجلود وحسن استغلالها وذلك بتمكينها من تراخيص للتصدير بعد تقييم مجهوداتها في الحملة وتحقيقها النتائج المرجوة مع تحفيو مجمع الجلود على المشاركة.واعلن عن الدخول بداية من 2020 في تجربة جديدة لحملة تثمين الجلود تتواصل على مدارالسنة لتشمل المسالخ ومحلات القصابين وذلك عبر منظومة "ايكو جلد" لتجميع وتثمين الجلود التي ستركزها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات على غرار منظومة استعادة وتثمين المعلبات المستعملة "ايكو-لف" .واشار الى ان الحملة التي ستشمل بداية من السنة القادمة كافة ولايات الجمهورية ستشهد ايضا تخصيص جوائز في الغرض لافضل البلديات والجمعيات المساهمة في تثمين الجلد. واضاف ان سيقع تركيز صلب كل بلدية فريق عمل يجمع مختلف الشركاء للاشراف على عملية الجمع و الفرز والرفع وتنسيق الجهود لضمان حسن سير الحملة وتجاوز الاشكاليات التي سجلت السنة الفارطة والتي تعلقت بسوء التنسيق حسب تعبيره مع التخلص غير المدروس للجلود والتسبب في تلوث المحيط في بعض النقاط. وبين ان اضافة الى توعية المواطنين بالحملة بمشاركة كافة الجمعيات التي تطوعت للمساهمة في الحملة سيقع التنسيق مع وزارة الشؤون الدينية للمساهمة في هذا المجهود عبر منظوريها لضمان حماية البيئة من مظاهر التلوث ولتثمين الجلود.وسيتم توفير كميات الملح المخصصة لتمليح الجلود و الأكياس التي سيتم تجميع الجلود فيها وتوزيعها على المواطنين وستعمل البلدية على تنظيم حملات تحسيسية في الغرض وتركيز اماكن لتجميع الجلود .