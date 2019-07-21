قفصة : حجيج ولاية قفصة يتوجهون إلى البقاع المقدّسة يوم 27 جويلية الجاري ضمن رحلتين من مطاري قفصة والمنستير الدوليين

Dimanche 21 Juillet 2019



وات

- من المنتظر أن يتوجّه حجيج ولاية قفصة إلى البقاع المقدّسة لأداء مناسك الحجّ لموسم 2019 يوم 27 جويلية الجاري ضمن رحلتين جوّيتين انطلاقا من مطاري قفصة القصر الدولي والحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير حسب ما أكّده يوم الجمعة المدير الجهوي للشؤون الديني بالجهة وليد الذويبي.وأضاف في تصريح إعلامي على هامش اليوم الجهوي للحجيج الذي نظمته الادارة الجهوية للشؤون الدينية لفائدة حجيج الجهة أنّ حوالي 250 حاج وحاجّة سيتوجهون يوم 27 جويلية الجاري إلى البقاع المقدّسة إنطلاقا من مطار قفصة القصر الدولي فيما ستكون رحلة بقيّة حجيج الولاية والبالغ عددهم نحو 45 حاجّ وحاجّة إنطلاقا من مطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير وهي رحلة مبرمجة في نفس اليوم مضيفا أنّ حافلات ستخصّص لنقل هؤلاء الحجيج إلى مدينة المنستير.وعبّر بهذه المناسبة عدد من حجيج الولاية عن تذمّرهم وامتعاضهم من برمجة رحلة في اتجاه البقاع المقدّسة انطلاقا من مطار المنستير عوض مطار قفصة باعتبار المسافة التي سيقطعونها نحو المنستير وفي المقابل قال والي قفصة منذر العريبي أنّ السلطات الجهوية ستبذل قصارى جهدها مع السلطات المركزية بهدف تغيير المطار.وحضر أغلب حجيج ولاية قفصة هذا اليوم الجهوي الذي يعدّ تتويجا وحوصلة لسلسلة التحضيرات التي انطلقت منذ فترة وشملت مختلف جوانب موسم الحجّ .وحضر هذا اليوم ممثلون عن مختلف المصالح والادارات المعنية بموسم الحجّ وخاصة الخطوط الجوية وديوان الموانىء الجوية وشركة الخدمات الوطنية والاقامات.واستفاد الحجّاج الحاضرون بآخر التوصيات والنصائح الاجرائية بخصوص شعائر ومناسك الحجّ والاعداد النفسي .وممّا يذكر أن الادارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة قد قامت خلال الفترة الاخيرة بنحو 200 درس توعوي لفائدة حجيج الجهة زيادة على تنظيم الشبّاك الموحد الخاصّ بإتمام إجراءات السفرإلى البقاع المقدسة .