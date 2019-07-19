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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تسند جائزة أفضل مؤسسة عمومية للإدارة العامة للديوانة التونسية

Vendredi 19 Juillet 2019

Vendredi 19 Juillet 2019
وات - نظّمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ليلة أمس الخميس، سهرة توزيع جوائز مكافحة الفساد، شملت ستة قطاعات مختلفة وهي البلديات والمؤسسات العمومية والتبليغ والبحث العلمي والصحافة والجمعيات، بالإضافة إلى تكريم بعض الفنانين وذلك "تثمينا لانخراطهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الفساد ونشر ثقافتها خاصة في الأوساط الشابة والناشئة عموما".

ومثّل هذا الحدث "فرصة لتسليط الضوء على بعض الإصلاحات التي نجحت الهيئة في إرساءها وفقا لمقاربة تشاركية كجزر النزاهة في عدد من القطاعات"، وفق بلاغ للهيئة.


وقد آلت الجوائز إلى الفائزين الأتي ذكرهم :
/ جائزة أفضل مؤسسة عمومية: الإدارة العامة للديوانة التونسية:
جائزة أفضل بلدية: بلدية منوبة
جائزة أفضل مبلّغ: نوال المحمودي
جائزة أفضل عمل صحفي أُسندت مناصفة لكلّ من: - وليد الماجري عن تحقيقه المنشور في موقع (إنكفاضة) تحت عنوان "تونس الصّرافة الموازية... الثقب الأسود للعملة الصعبة" - خولة بوكريم عن تحقيقها المنشور بموقع (درج) تحت عنوان "تونس قرض ب70 مليون دولار لا أثر لفوائده في قطاع التعليم العالي"

جائزة أفضل مشروع جمعياتي: جمعية أحرار الوطن - باجة
جائزة أفضل بحث علمي منجز تحت إشراف مركز الدراسات والتكوين والمعلومات حول مكافحة الفساد: أُسندت مناصفة لكلّ من: - سيرين البرينسي عن مذكّرتها لنيل شهادة الماجستير المهني في الدبلوماسية والقانون الدولي تحت عنوان "مكافحة الفساد بين القانون التونسي والقانون الدولي" - محمد علي اللوز لمذكّرته لنيل شهادة الماجستير المهني في القانون الجبائي وقانون النزاع الإداري تحت عنوان "حماية المبلّغين عن الفساد"

يُذكر أن هذه السهرة التي تُنظّم للمرة الأولى، حضرها بالخصوص شوقي الطبيب، رئيس الهيئة وأحمد شلغوم، وزير المالية ومحمد زين العابدين، وزير الشؤون الثقافية وحاتم بن سالم، وزير التربية وسفير دولة فلسطين وممثّلو الهيئات الإفريقية لمكافحة الفساد وممثّلو شركاء هيئة مكافحة الفساد، من المنظمات الدولية والوطنية.

  
  
     
  
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    20:00: Sénégal - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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