سيدي بوزيد: الاعلان عن الجدول الزمني الخاص بتنفيذ مشروع المستشفى الجامعي

Dimanche 21 Juillet 2019
وات - أعلن يوم الجمعة عن الجدول الزمني الخاص بتنفيذ مشروع المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية في إطار متابعة برنامج تطوير المنظومة الصحية في الجهة.
وأوضح والي الجهة محمد صدقي بوعون في تصريح لمراسلة (وات) أنّه تم تحديد جدول زمني من طرف وزارة الصحة لانجاز مشروع المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ويتمثّل في استكمال الملف المرجعي الخاص بالمشروع واعداد البرنامج الوظيفي الى حدود الفترة الممتدة الى سبتمبر 2019 واختيار المصممين وابرام عقود الدراسات ينتهي في جويلية 2020 وينطلق اثرها اعداد الدراسات الفنية والهندسية واعداد ملفات طلب العروض وابرام صفقات الاشغال وتنطلق الاشغال الفعلية في مارس 2022 وتدوم 30 شهرا ليكون المستشفى جاهز في سبتمبر 2024.
وتبلغ قيمة القرض الممنوح لإنجاز هذا المشروع 83 مليون أورو وتشمل انجاز المستشفى الجامعي وتحويل المستشفيين المحليين بمعمديتي الرقاب والمكناسي الى مستشفيين جهويين صنف "ب".
وتمّ خلال جلسة العمل التي انتظمت بحضور ممثلين عن الادارات المركزية المعنية بوزارة الصحة وكل الادارات الجهوية المعنية التدقيق في الجانب الفني لاعداد عدد من الوثائق الخاصة بالكشوفات التقديرية للربط بالشبكات العمومية والدراسات الخاصة بالامثلة الهندسية بالنسبة للمستشفى الجهوي الحالي او المشتفيين المحليين في الرقاب والمكناسي.
وأوضح والي الجهة محمد صدقي بوعون في تصريح لمراسلة (وات) أنّه تم تحديد جدول زمني من طرف وزارة الصحة لانجاز مشروع المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ويتمثّل في استكمال الملف المرجعي الخاص بالمشروع واعداد البرنامج الوظيفي الى حدود الفترة الممتدة الى سبتمبر 2019 واختيار المصممين وابرام عقود الدراسات ينتهي في جويلية 2020 وينطلق اثرها اعداد الدراسات الفنية والهندسية واعداد ملفات طلب العروض وابرام صفقات الاشغال وتنطلق الاشغال الفعلية في مارس 2022 وتدوم 30 شهرا ليكون المستشفى جاهز في سبتمبر 2024.
وتبلغ قيمة القرض الممنوح لإنجاز هذا المشروع 83 مليون أورو وتشمل انجاز المستشفى الجامعي وتحويل المستشفيين المحليين بمعمديتي الرقاب والمكناسي الى مستشفيين جهويين صنف "ب".
وتمّ خلال جلسة العمل التي انتظمت بحضور ممثلين عن الادارات المركزية المعنية بوزارة الصحة وكل الادارات الجهوية المعنية التدقيق في الجانب الفني لاعداد عدد من الوثائق الخاصة بالكشوفات التقديرية للربط بالشبكات العمومية والدراسات الخاصة بالامثلة الهندسية بالنسبة للمستشفى الجهوي الحالي او المشتفيين المحليين في الرقاب والمكناسي.
En continu
- Hier 23:48 النهضة والهجرة نحو الوسط
- Hier 22:18 لا داعي للجزع الوضع تحت السيطرة..
- Hier 21:07 حافظ: الرئيس لا يتعرض الى ضغوط من عائلته
- Hier 16:45 صورة اليوم: الجزائر وتونس بلد واحد وشعب واحد
- Hier 16:03 سي الباجي : شكرا و الف شكر
- Hier 13:29 كتاب: أنا حَنّبعل.. يوميات قائد
- Hier 11:22 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:20
|19:37
|16:16
|12:33
|05:16
|03:30
|
33°
|33°
|% 38
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|33°-23
|34°-23
|36°-24
|37°-25
|37°-25
Follow @babnet_Tunisie
(129 206) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 95 040) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 399) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 358) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 48 483) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 47 499) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 152) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 900) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 466) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 826) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 43 432) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 853) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 42 623) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 38 999) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 696) البيان الفضيحة..
( 37 521) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 36 776) بحركة بهلوانية، خميس قسيلة يوجه رس
( 36 760) الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكا
( 36 382) نقل جثمان المضيف السعودي الى بلده
( 35 977) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
Par:ahmed01 (Tunisia )
Sur:قراءة اولية في ترشيح النهضة الغنوشي لترأس قائمتها للتشريعية بتونس 1