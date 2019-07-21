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سيدي بوزيد: الاعلان عن الجدول الزمني الخاص بتنفيذ مشروع المستشفى الجامعي

Dimanche 21 Juillet 2019

Dimanche 21 Juillet 2019
وات - أعلن يوم الجمعة عن الجدول الزمني الخاص بتنفيذ مشروع المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية في إطار متابعة برنامج تطوير المنظومة الصحية في الجهة.

وأوضح والي الجهة محمد صدقي بوعون في تصريح لمراسلة (وات) أنّه تم تحديد جدول زمني من طرف وزارة الصحة لانجاز مشروع المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ويتمثّل في استكمال الملف المرجعي الخاص بالمشروع واعداد البرنامج الوظيفي الى حدود الفترة الممتدة الى سبتمبر 2019 واختيار المصممين وابرام عقود الدراسات ينتهي في جويلية 2020 وينطلق اثرها اعداد الدراسات الفنية والهندسية واعداد ملفات طلب العروض وابرام صفقات الاشغال وتنطلق الاشغال الفعلية في مارس 2022 وتدوم 30 شهرا ليكون المستشفى جاهز في سبتمبر 2024.


وتبلغ قيمة القرض الممنوح لإنجاز هذا المشروع 83 مليون أورو وتشمل انجاز المستشفى الجامعي وتحويل المستشفيين المحليين بمعمديتي الرقاب والمكناسي الى مستشفيين جهويين صنف "ب".
وتمّ خلال جلسة العمل التي انتظمت بحضور ممثلين عن الادارات المركزية المعنية بوزارة الصحة وكل الادارات الجهوية المعنية التدقيق في الجانب الفني لاعداد عدد من الوثائق الخاصة بالكشوفات التقديرية للربط بالشبكات العمومية والدراسات الخاصة بالامثلة الهندسية بالنسبة للمستشفى الجهوي الحالي او المشتفيين المحليين في الرقاب والمكناسي.

  
  
     
  
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