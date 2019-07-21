زغوان: الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة تطلق منصة الكترونية جديدة ''بوابة زغوان'' للنفاذ إلى المعلومة

Dimanche 21 Juillet 2019



وات

- أطلقت الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بمناسبة اختتام الدورة التكوينية الجهوية في مجال الحوكمة الرشيدة التي نظمتها الأكاديمية يوم الجمعة بفضاء دار زغوان ، منصة الكترونية جديدة " بوابة زغوان " للنفاذ إلى المعلومة .وأوضحت ريم الجلاصي مديرة الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة في تصريح لمراسل (وات) أن هذه المنصّة تتنزّل في إطار تفعيل مخرجات الدورة التكوينية الجهوية التي تمّ تنظيمها بدعم من وكالة التعاون التنموي الألماني تحت عنوان " التعاون بين الأطراف المعنية : نحو إستراتجية اتصالية أفضل بولاية زغوان " مشيرة إلى أن جميع المصالح الجهوية وضعت على ذمة هذه المنصّة، كافة المعطيات والمعلومات المتعلقة بالامكانيات المتوفرة بالجهة وواقع وآفاق التنمية بها، وذلك للإطلاع عليها واستغلالها إلى جانب إبراز وتثمين مقومات جهة زغوان ومخزونها الطبيعي لتكون وجهة ذات جاذبية تنموية هامة.وذكرت ريم الجلاصي أنه تم خلال هذه الدورة كذلك إحداث شباك جهوي للنفاذ إلى المعلومة من أجل تسهيل وصول المعلومة للمواطن والمستثمر ضمن مقاربة جديدة تعتمد التكنولوجيات الحديثة ورقمنة الإدارة، مشيرة إلى أن الفضائين المحدثين يتنزلان في إطار ما نص عليه الدستور والقانون الأساسي لسنة 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة .