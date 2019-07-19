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مدنين: بعد رصد ظاهرة نفوق السلاحف البحرية جمعية ''جليج للبيئة البحرية'' تعد برنامجا تحسيسيا لحماية السلاحف

Vendredi 19 Juillet 2019

Vendredi 19 Juillet 2019
وات - تنطلق قريبا جمعية "جليج للبيئة" البحرية بجربة في تنفيذ برنامج تحسيسي للتوعية بضرورة حماية السلاحف البحرية وذلك على ضوء رصدها لظاهرة نفوق السلاحف بدرجة تهدد تواجدها وتؤدي الى اندثارها ويتسبب في انخرام التوازن البيئي وللمنظومة البيئية البحرية وفق ما اكده فيصل غزيل رئيس الجمعية.

وجاء اقرار هذا البرنامج التحسيسي بعد زيارة أداها فريق عن الجمعية الى الشريط الساحلي لمنطقة "راس الرمل" المسجلة ضمن اتفاقية "رامسار" انطلاقا من شاطئ 'الحشاني" وعلى طول 7 كلم لمتابعة وجود أعشاش السلاحف البحرية كشفت عدم وجود اي اثر لاعشاشها او بيض للسلاحف بشاطئ راس الرمل الذي كان مكانا مناسبا تبيض فيه السلاحف وتبني أعشاشها .


وكشفت الزيارة كذلك عن ظاهرة نفوق السلاحف البحرية اذ عثر الفريق على 15 سلحفاة ميتة على طول الشريط مكان الجولة منها 12 سلحفاة لم تبلغ مرحلة البلوغ ولا يتجاوز طولها 70 صم و3 سلاحف يفوق طولها 70 صم .

وكانت السلاحف على درجة من التحلل وهو ما حال دون التعرف على أسباب نفوقها غير ان تواتر حالات النفوق يرجح بشكل كبير ان يكون السبب الرئيسي هوتفاقم ظاهرة الفضلات البلاستيكية وما تخلفه مراكب الصيد والترفيه من نفايات .
بر

  
  
     
  
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Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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