البورصة تنهي معاملاتها الاسبوعية على وقع سلبي

Vendredi 19 Juillet 2019
وات - أنهت بورصة الأوراق المالية بتونس معاملات الاسبوع الممتد من 15 إلى 19 جويلية 2019، على وقع سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 7ر0 بالمائة في مستوى 31ر201 7 نقطة ويرفع اداءه السنوي بنسبة 11 بالمائة، حسب شركة الوساطة التونسية للاوراق المالية "تونيزي فالور" وعرفت المعاملات الاسبوعية تسارعا ملحوظا في نسقها (معدل تداول في حدود 8ر2 مليون دينار في كل حصة) وذلك رغم انجاز معاملة كتلة اسهم للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة بقيمة 242 الف دينار.
وحقق سهم شركة "سيفات" افضل اداء في اسبوع المعاملات بالبورصة التونسية ليرتفع بنسبة 8 بالمائة وسعر 340ر3 دينار (د) .
وسجلت الشركة تطورا بنسبة 17 بالمائة منذ بداية السنة.
وتوجه سهم شركة الصناعات الكيميائية للفليور صعودا ليربح ما قدره 5ر2 بالمائة (900ر209 د) ومعاملات في حدود 5ر1 م د، اي ثاني اكبر حجم تداول اسبوعي.
وكان سهم البنك العربي لتونس أكثر خاسر في هذا الأسبوع وفقد ما قدره 21 بالمائة (480ر4 د) ومعاملات في حدود 2ر1 م د، ومع ذلك بقي الاداء السنوي للبنك ايجابيا بتطور قدره 24 بالمائة.
وتراجع سهم "سوتيبابيي" بنسبة 2 بالمائة (690ر6 د) واستقطب السهم الذي كان الاكثر حيوية معاملات بقيمة 2 م د.
وحقق سهم شركة "سيفات" افضل اداء في اسبوع المعاملات بالبورصة التونسية ليرتفع بنسبة 8 بالمائة وسعر 340ر3 دينار (د) .
وسجلت الشركة تطورا بنسبة 17 بالمائة منذ بداية السنة.
وتوجه سهم شركة الصناعات الكيميائية للفليور صعودا ليربح ما قدره 5ر2 بالمائة (900ر209 د) ومعاملات في حدود 5ر1 م د، اي ثاني اكبر حجم تداول اسبوعي.
وكان سهم البنك العربي لتونس أكثر خاسر في هذا الأسبوع وفقد ما قدره 21 بالمائة (480ر4 د) ومعاملات في حدود 2ر1 م د، ومع ذلك بقي الاداء السنوي للبنك ايجابيا بتطور قدره 24 بالمائة.
وتراجع سهم "سوتيبابيي" بنسبة 2 بالمائة (690ر6 د) واستقطب السهم الذي كان الاكثر حيوية معاملات بقيمة 2 م د.
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|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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