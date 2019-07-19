Radio Babnet Tunisie On Air: Oulaya - Nadra Min3inik  

البورصة تنهي معاملاتها الاسبوعية على وقع سلبي

Vendredi 19 Juillet 2019

Vendredi 19 Juillet 2019
وات - أنهت بورصة الأوراق المالية بتونس معاملات الاسبوع الممتد من 15 إلى 19 جويلية 2019، على وقع سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 7ر0 بالمائة في مستوى 31ر201 7 نقطة ويرفع اداءه السنوي بنسبة 11 بالمائة، حسب شركة الوساطة التونسية للاوراق المالية "تونيزي فالور" وعرفت المعاملات الاسبوعية تسارعا ملحوظا في نسقها (معدل تداول في حدود 8ر2 مليون دينار في كل حصة) وذلك رغم انجاز معاملة كتلة اسهم للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة بقيمة 242 الف دينار.

وحقق سهم شركة "سيفات" افضل اداء في اسبوع المعاملات بالبورصة التونسية ليرتفع بنسبة 8 بالمائة وسعر 340ر3 دينار (د) .
وسجلت الشركة تطورا بنسبة 17 بالمائة منذ بداية السنة.


وتوجه سهم شركة الصناعات الكيميائية للفليور صعودا ليربح ما قدره 5ر2 بالمائة (900ر209 د) ومعاملات في حدود 5ر1 م د، اي ثاني اكبر حجم تداول اسبوعي.

وكان سهم البنك العربي لتونس أكثر خاسر في هذا الأسبوع وفقد ما قدره 21 بالمائة (480ر4 د) ومعاملات في حدود 2ر1 م د، ومع ذلك بقي الاداء السنوي للبنك ايجابيا بتطور قدره 24 بالمائة.
وتراجع سهم "سوتيبابيي" بنسبة 2 بالمائة (690ر6 د) واستقطب السهم الذي كان الاكثر حيوية معاملات بقيمة 2 م د.

  
  
     
  
cadre-11894e06ceea656a605708be35a69338-2019-07-19 17:19:47






0 de 0 commentaires pour l'article 186029



Special can 201
    20:00: Sénégal - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

الجمعة 19 جويلية 2019 | 16 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:22 19:38 16:16 12:33 05:15 03:28
31°
 31° % 51 :الرطــوبة
تونــس 22°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
31°-2237°-2536°-2334°-2435°-23
  • Avoirs en devises
    15937,6

  • (19 juill)
  • Jours d'importation
    89
  •              1 € = 3,22640 DT        1$ =2,87050 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juill)   937,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563556973|186029 253|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires