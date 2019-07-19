في قضية رفعتها عليه إطارات بوزارة الداخلية..القضاء يؤجل محاكمة النقابي الامني وليد زروق

Vendredi 19 Juillet 2019



باب نات

- قررت أمس الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد النظر في ملف قضية رفعتها إطارات بوزارة الداخلية على النقابي الامني وليد زروق تاجيل المحاكمة وذلك استجابة لطلب أحد المحامين الذي التمس من المحكمة التأخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع...وتتعلق القضية بشكاية رفعها إطارات سامية بوزارة الداخلية على وليد زروق على خلفية تصريحات وتدوينات فايسبوكية تطرق فيها الى مسالة الأمن الموازي بوزارة الداخلية ذاكرا حسب ما ورد في الشكاية هويات الشاكين فقرروا رفع قضية عدلية من اجل تهم الثلب ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي والاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي .....