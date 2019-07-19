Radio Babnet Tunisie On Air: Oulaya - Nadra Min3inik  

في قضية رفعتها عليه إطارات بوزارة الداخلية..القضاء يؤجل محاكمة النقابي الامني وليد زروق

Vendredi 19 Juillet 2019

Vendredi 19 Juillet 2019
باب نات - قررت أمس الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد النظر في ملف قضية رفعتها إطارات بوزارة الداخلية على النقابي الامني وليد زروق تاجيل المحاكمة وذلك استجابة لطلب أحد المحامين الذي التمس من المحكمة التأخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع...

وتتعلق القضية بشكاية رفعها إطارات سامية بوزارة الداخلية على وليد زروق على خلفية تصريحات وتدوينات فايسبوكية تطرق فيها الى مسالة الأمن الموازي بوزارة الداخلية ذاكرا حسب ما ورد في الشكاية هويات الشاكين فقرروا رفع قضية عدلية من اجل تهم الثلب ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي والاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي .....


  
  
     
  
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Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
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Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
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