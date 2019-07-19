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إحباط عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة بولايتي مدنين ونابل

Vendredi 19 Juillet 2019

Vendredi 19 Juillet 2019
وات - تمكنت فرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بجرجيس من ولاية مدنين، أمس الخميس، من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة، وألقت القبض على 9 أشخاص من متساكني معتمديتي جرجيس وبنقردان، من بينهم منظم العملية على مستوى سواحل لمسة، وحجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية كان بحوزتهم قدره 550 أورو، إلى جانب زورق ومحركين بحريين وكمية من المحروقات.


وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت، أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بمباشرة قضية عدلية في شأنهم، من أجل "تكوين وفاق يهدف الى مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة"، واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.

كما ألقت فرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بقليبية من ولاية نابل، القبض أمس الخميس، على 19 شخصا على متن زورق مطاطي على مستوى سواحل الهوارية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 505 أورو، وبالتحري معهم إعترفوا انهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا.
وأضافت أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم، موضوعها "المشاركة في وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة ".
وأوقفت دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بمنزل تميم من ولاية نابل، 7 أشخاص من بينهم منظم عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وبحوزتهم زورق مطاطي، وتبين بالتحري معهم أنهم كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل الجهة.
وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهم، واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.

وتمكنت دورية تابعة للمركز البحري للحرس الوطني بحومة السوق بجزيرة جربة من ولاية مدنين، من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة، وألقت القبض على 5 أشخاص، وحجز مركب بحري مجهز بمحرك وكمية من المحروقات، مضيفة أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم.

  
  
     
  
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RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
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Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
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